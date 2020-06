Torben Blech: Testwettkampf gewonnen

Leverkusen/Gosenbach. Im Rahmen einer Stabhochsprung-Leistungsdiagnostik unter Wettkampf ähnlichen Bedingungen hat Stabhochspringer Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen) in der Leverkusener Trainingshalle 5,60 Meter bewältigt.

Freitag bei der PSD Bank Flight Night

Wenige Tage vor der PSD Bank Flight Night am Freitag im Autokino Düsseldorf war der Test ein sportlicher Neubeginn und eine Standortbestimmung nach dem Corona-Lockdown, endete damit der kalte Entzug. Der 25-Jährige scheiterte an 5,65 m. „Torben hat zwei, drei schöne Sprünge gezeigt, aber auch einige gruselige. Es gilt jetzt, das Gruselige rauszukriegen und das Positive zu verstärken“, konstatierte Trainerin Christine Adams.

„Der Heckmeck um Corona war extrem, fernab jeglicher Vorstellungskraft. Es war eine neue Erfahrung, sich anderweitig fit halten zu müssen“, sagte Torben Blech, dessen Trainingspartner Bo Kanda Lita Baehre sich über 5,50 m hievte und in der „Tageswertung“ den vierten Platz belegte. Es war vereinbart worden, dass die Höhen der drei besten Sprünge addiert werden.

Sieger Torben Blech kam auf 16,40 m. Karsten Dilla schaffte in der Gesamtwertung mit 15,70 m den zweiten Platz vor Philip Kass (alle TSV Bayer 04 Leverkusen), der mit 15,55 m in der Gesamtwertung Dritter wurde. Weil es kein offizieller Wettkampf war, werden die Ergebnisse auch in keiner Statistik auftauchen.