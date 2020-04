„Trainer, ich kann heute nicht kommen...“

Es wird Frühling in Wittgenstein, die Sonne scheint und normalerweise wären die heimischen Fußballmannschaften mitten in den entscheidenden Zügen der Spielzeit 2019/20. Doch das Coronavirus hat den Spielbetrieb seit Wochen schon zum Erliegen gebracht.

Spieler, Trainer und Zuschauer sehnen sich nach gekonnten Passstafetten, atemberaubenden Übersteigern und emotionalen Torerfolgen – vielen Akteuren juckt es sprichwörtlich in den Füßen und selbst die härteste Trainingseinheit würde derzeit wohl mit Kusshand angenommen. Hauptsache man darf wieder auf den Fußballplatz und mit den Kameraden dem runden Leder nachjagen.

Jedoch gab es auch Zeiten vor der Pandemie, als mancher Akteur der Wittgensteiner Mannschaften, egal in welcher Liga, sich quasi für keine Ausrede zu schade war, um eine unbequeme Einheit zu überspringen.

Ob nun ein Date mit der Freundin Vorrang hatte, das Wetter zu schlecht war, oder gar die Oma das dritte Mal im Jahr Geburtstag feierte – die Kreativität bei den vermeintlichen Ausreden kannte keine Grenzen. Unsere Zeitung hat die besten Absagen zusammengefasst.

Der Verhinderte

Absagen gibt es im Fußall-Alltag immer wieder. Schule und Arbeit sind in der Regel Gründe, die alle Trainer der heimischen Teams ohne Probleme akzeptieren – schließlich ist es auch nur ein Hobby. Eine interessante Anekdote erzählt Marcus Goßler, Co-Trainer des VfL Bad Berleburg, aus seiner Zeit als Jugendtrainer des VfL Thesen in Bielefeld. „Wir hatten ein Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund und am Abend vorher hat mich ein Spieler angerufen und gesagt, dass er nicht auflaufen kann, weil er zur Gospelchorprobe müsse. Da fällt einem dann auch nicht mehr viel zu ein.“

Ins gleiche Horn stößt auch sein Cheftrainer Martin Uvira, der sich entlocken ließ, dass schon mal ein Spieler einen Zahnarzttermin um 19 Uhr gehabt haben soll – logisch, da die Praxen in Deutschland häufig Spätdienste verrichten.

Auch Trainerkollege Klaus Afflerbach von den Sportfreunden Sassenhausen kann über die unzähligen Absagen in seiner jahrzehntelangen Arbeit als Cheftrainer nur lachen. Der 58-Jährige habe in den letzten Jahren schon so viel kurioses gehört, dass er sich selbst als „abgestumpft“ in dieser Hinsicht beschreiben würde.

„An den Tagen wo Training ist, war für viele immer was zu tun. An den anderen Tagen hatten sie sonst viel freie Zeit“, lacht der Trainer der Sportfreunde Sassenhausen in sich hinein. „Bei manchen Jungs musste ich schon mal nachfragen, wie viele Großmütter sie eigentlich haben.“

Der Angeschlagene

Nach einem intensiven Spiel am Wochenende sind die Beine schwer und die Knochen müde. Da kann es schon mal häufiger vorkommen, dass ein Dienstagstraining zum Wochenstart dem ein oder anderen nicht in den Kram passt. So auch beim TSV Aue-Wingeshausen. „Ich habe schon eine Nachricht bekommen, in der mir ein Spieler geschrieben hat er hätte eine tiefe Fleischwunde vom Wochenende. Auf meine Nachfrage hat er mir dann ein Foto von seinem aufgeschlagenen Knie geschickt. War nicht so gravierend“, erklärt Torben Belz, Trainer des B-Ligisten, mit einem Augenzwinkern. Trainieren musste der Spieler übrigens dennoch.

Auch das Wetter scheint den Mannen von der Wester ab und an ein Dorn im Auge zu sein, denn Belz berichtete weiter, dass er auch schon Absagen bei leichtem Nieselwetter bekommen habe. „Bei dem Wetter trainiere ich nicht“, so die klare Ansage des TSVlers – lieber zuhause unter der Decke bleiben. Dann wird man auch nicht krank.

Der Tierfreund

Die Liebe zum Ball, oder doch eher die Liebe zum tierischen Partner? Diese Frage haben zumindest zwei unserer Wittgensteiner Spieler ganz klar beantworten können. „Das Kurioseste, was mir bisher untergekommen ist, war, dass ein Spieler nicht zum Spiel kommen konnte, weil sein Pony gestorben ist. Das toppt bisher alles, was ich jemals gehört habe“, berichtet Sportfreunde Birkelbach Trainer Carsten Roth, der über solche Absagen, auch schulisch bedingte, nur den Kopf schütteln kann. „Ich habe das auch alles nebenbei gemacht und war froh mich Abends beim Training vom Alltag ablenken zu können und den Kopf frei zu kriegen. Ich verlange nichts, was ich selbst nicht machen kann. Aber sowas hätte es bei mir nicht gegeben.“

Auch Martin Uvira haben schon tierische Angelegenheiten einen Strich durch seine Trainingsplanung gemacht, diesmal jedoch noch zu seiner Zeit bei der SG Laasphe/Niederlaasphe. „Nachmittags hieß es noch, alle Spieler würden kommen. Dann habe ich um 17 Uhr eine Nachricht bekommen, dass ein Spieler mit seiner Freundin und dem Hund zum Tierarzt muss. Da ist man auch erstmal sprachlos“, lacht der Tscheche genüsslich vor sich hin. Der Hund wird schließlich nicht ohne Grund als der beste Freund des Menschen beschrieben.

Der Held der Ausreden

Den sprichwörtlichen Vogel in unserer Auflistung der besten Ausreden hat jedoch ein Spieler des TSV Aue-Wingeshausen II abgeschossen. Der mitte zwanzigjährige Spieler von Torben Belz lieferte vor ein paar Jahren eine Jahrhundertausrede, die dem Coach bis heute lebhaft in Erinnerung geblieben ist und ihn immer noch den Kopf schüttel lässt, wenn er sich zurückerinnert.

„Der Bursche hat mir abgesagt, weil er allen Ernstes meinte: Ich kann morgen nicht kommen, weil ich noch mein Zimmer zuhause aufräumen muss, da meine Eltern morgen aus dem Urlaub wiederkommen. Was antwortet man auf so eine Aussage?“ Naja, bevor es Familienkrach gibt.