So war es 2009 in Buschhütten: Michael (Dritter von links) und Andreas Raelert (Zweiter von rechts) dürfen zusammen mit Sieger Sebastian Kienle (mit Pokal) das Siegerpodest besteigen.

Triathlon: Prominentes Brüderpaar startet in Buschhütten

Buschhütten. Die Planungen für den 33. Triathlon Buschhütten am 9. Mai laufen auf Hochtouren. Für das Elite-Rennen haben prominente Brüder gemeldet.

Die Planungen für den 33. EJOT-Triathlon in Buschhütten am 9. Mai laufen auf Hochtouren. Und schon jetzt ist klar, dass der Traditionswettkampf erneut prominent besetzt sein wird. Die beiden Top-Athleten Andreas und Michael Raelert haben den Organisatoren nämlich zugesagt und bestreiten gemeinsam ihr erstes Rennen der Saison 2021 in Buschhütten.

Comeback nach zwölf Jahren

Beide möchten im Siegerland ihren ersten Schritt auf dem Weg zum "Ironman Hawaii" im Spätherbst machen. In Buschhütten betreten sie kein Neuland, waren sie doch bereits vor 2009 am Start. In jenem Jahr wurde Sebastian Kienle zum zweiten Mal zum "König von Buschhütten" gekrönt - vor Michael und Andreas Raelert, die seinerzeit auch im Buschhüttener Trikot unterwegs waren. Deshalb ist ihr Comeback beim Triathlon-Klassiker im Siegerland zwölf Jahre später für die 44 und 40 Jahre alten Rostocker quasi eine Herzensangelegenheit.





Wer mit Andreas und Michael Raelert beim Elite-Rennen der Herren - das Starterfeld ist corona-bedingt auf 24 Teilnehmer begrenzt - und beim 16 Starterinnen umfassenden Elitefeld der Damen an der Startlinie steht, wird der Veranstalter in den nächsten Monaten bekannt geben. Fest steht aber schon jetzt, dass beide Eliterennen ab 14 Uhr Im Livestream von pushing-limits.de übertragen werden.

Hygienekonzept steht

Derweil gehen die Planungen für den 33. Triathlon Buschhütten in die finale Phase. Das umfangreiche Hygiene-Konzept steht und wird fortlaufend den neuen Corona Beschränkungen angepasst. Zurzeit sind noch einige wenige Startplätze für die Buschhüttener Kurzdistanz zu vergeben. Man darf sich aber auch noch auf die Wartelisten für alle angebotenen Disziplinen eintragen lassen. Informationen zum Verfahren auf www.triathlon-buschhuetten.de.