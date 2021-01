TSV Aue-Wingeshausen hält seine Teams komplett beisammen

Torben Belz geht in seine vierte Saison als Trainer der ersten Mannschaft des TSV Aue-Wingeshausen.

Wingeshausen Auch bei den Trainern setzt der TSV Aue-Wingeshausen auf Kontinuität. Ein Spieler rückt zur neuen Saison aus der A-Jugend hoch.

Trotz Corona-Zwangspause und der Ungewissheit, wann und in welcher Form die angebrochene Saison fortgesetzt werden kann, treibt der TSV Aue-Wingeshausen die Planungen für die neue Spielzeit voran: Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B2 verlängert die Verträge mit seinem Trainer Torben Belz und dem spielenden Co-Trainer Lukas Brachmann.

Mit beiden Übungsleitern bestand schnell Einigkeit über eine weitere Zusammenarbeit. "Wir sind noch nicht am Ende des Weges und möchten gemeinsam einiges erreichen", sagt Torben Belz, der in der Wester in seine vierte Saison als Coach der „Ersten“ geht. Der Sportliche Leiter Patrick Schröder freut sich darauf, die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre mit dem etablierten Trainerteam fortsetzen zu können: „Torben und Lukas haben einen sehr guten Draht zu unserer noch sehr jungen Mannschaft. Wir als Abteilungsvorstand sind davon überzeugt, dass sich das Team und jeder einzelne Spieler unter der Regie unserer Übungsleiter weiterentwickeln werden.“

Die Corona-Pause müsse man akzeptieren, weil eindeutig die Gesundheit Priorität habe, aber danach wolle man wieder mit vollem Elan durchstarten.

Kontinuität herrscht auch bei der „Zweiten“, die in der Kreisliga C3 nach dem Aufstieg aus der D-Liga einen schwierigen Start hatte und bei vier Punkten aus sechs Partien steht. Klar ist aber schon jetzt: Trainer Mirko Beuter und sein „Co“ Sebastian Beuter stehen auch 2021/22 an der Seitenlinie. „Auch hier wollten wir rechtzeitig für klare Verhältnisse sorgen und Spielern und Verein Planungssicherheit geben. Dafür haben wir die Corona-Pause genutzt", betont Patrick Schröder.

Kaum Fluktuation

Außerdem haben dem Verein alle Spieler aus den beiden Seniorenmannschaften bereits die Zusage für die kommende Saison gegeben. Aus dem Jugend-Bereich wird Alessandro Karagiavouridis zum Kader der ersten Mannschaft stoßen.