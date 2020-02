TSV Aue-Wingeshausen wird zum Vereinsschein-Krösus

Aue/Wingeshausen. Der TSV Aue-Wingeshausen dankt seinen Unterstützern. 13.731 Vereinsscheine bescheren ihm Equipment im Wert einer vierstelligen Summe.

Der TSV Aue-Wingeshausen bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Menschen aus den Ortschaften sammelten im Rahmen ihrer Einkäufe sage und schreibe 13.731 Scheine in den Rewe-Märkten und stellten sie dem Sportverein zur Verfügung.

Mit seinen „Vereinsscheinen“ ermöglichte die Supermarktkette im Rahmen einer Marketingaktion die Anschaffung von Vereinsbedarf in verschiedenen Bereichen.

Neue Thera-Bänder für den TSV Aue-Wingeshausen

Der TSV konnte dank der Initiative für Vereine ordentlich investieren – in eine Doppelschaukel und eine Doppelturnstange für den künftigen Spielplatz am Sportplatz in der Wester, einen Laptop, einen Sound-Booster, in Thera-Bänder und Balance-Boards. Unter dem Strich sprangen für den TSV Investitionen im vierstelligen Euro-Bereich heraus.

„Eine tolle Aktion der Rewe-Kette und ein ganz starkes Bekenntnis der Menschen zum TSV, die uns Anschaffungen ermöglicht haben, die im Tagesgeschäft nicht ganz einfach gewesen wären. Mit der Anzahl der gesammelten Scheine sind wir sicherlich ganz weit vorne in der Region“, bilanziert der TSV-Vorsitzende Norbert Heier.

Ein Dank gehe an jene TSV-Mitglieder, die sich für die Aktion besonders ins Zeug gelegt hätten. Die Anschaffungen kämen schließlich allen Generationen von Sportlern im TSV Aue-Wingeshausen zugute.