TSV Steinbach Haiger mit Neuzugang aus Japan

Der TSV Steinbach Haiger verstärkt seinen Regionalliga-Kader im Rennen um den Drittliga.Aufstieg mit einem Offensivspieler aus Fernost.

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der derzeitige Tabellendritte hat Ko Sawada unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Japaner, der nach einem dreijährigen Egagement beim TSV-Liga-Rivalen Kickers Offenbach in seine Heimat zurückkehrte und sich dort eine schwere Knieverletzung zuzog, von der er vollständig genesen ist, kann in der Offensive variabel eingesetzt werden.

„Ko Sawada ist ein Spielertyp, der uns nach der Analyse der bisherigen Saison noch fehlte. Mit seiner Beweglichkeit und seinen offensiven Akzenten im Zentrum wird er unser Spiel beleben, das hat er bei Kickers Offenbach eindrucksvoll gezeigt. Es gilt nun, dass Ko sich schnell bei uns einlebt und wir zügig mit den Behörden die Formalitäten klären, damit er für uns spielberechtigt ist“, erklärt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Drei Jahre Offenbacher Kickers

Sawada kennt die Regionalliga aus seiner Offenbacher Zeit bestens. Von 2016 bis 2019 spielte der 1,72 Meter große Mann aus Sapporo beim OFC und setzte vor allem in der Saison 2018/2019 mit 34 Einsätzen (30 davon über die volle Spielzeit) und 15 Scorerpunkten (sechs Tore, neun Vorlagen) Akzente.

Nach dieser starken Runde wechselte Sawada in seine japanische Heimat zum Erstligisten Shonan Bellmare. Dort zog er sich aber gleich zu Beginn seines Engagements eine schwere Knieverletzung zu und schaffte den Durchbruch nicht. Seit Anfang des Jahres ist er zurück in Deutschland und absolvierte zuletzt ein Probetraining beim Zweitligisten Würzburger Kickers. Vor seiner Zeit in Offenbach war Sawada für Rot-Weiß Frankfurt (32 Hessenliga-Einsätze, 13 Tore, 3 Vorlagen) und den damaligen Süd-Verbandsligisten VfB Ginsheim aktiv.

„Obwohl ich lange verletzt war, gibt der Verein mir die Chance, hier zu spielen. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Dieses Vertrauen möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen, so dass wir so viele Punkte wie möglich holen“, sagt Sawada, der künftig das Trikot mit der Nummer 3 tragen wird.