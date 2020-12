TSV Steinbach Haiger: Zwei Verstärkungen in der Winterpause

Haiger. Der Südwest-Regionalligist hat vor dem Jahreswechsel gleich doppelt aus dem Transfermarkt zugeschlagen.

Fußball-Südwestregionalligist TSV Steinbach Haiger hat sich in der kurzen Winterpause - am 9. Januar geht es beim FC Gießen weiter - doppelt verstärkt.

Paul Stock konnte sich in einem mehrwöchigen Probetraining am Haarwasen empfehlen und wechselt vom FV Dudenhofen und unterschrieb einen Vertrag bis 2022 mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. "Mit Paul Stock erhalten wir einen Spielertypen, der mit seiner Körpergröße eine gewisse Wucht mitbringt und gleichzeitig extrem beweglich und technisch versiert ist. Wenn er schnell die Spielhärte und das Tempo in der Regionalliga adaptiert, werden wir alle noch viel Freude an Paul haben", so TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Probetraining in Homburg

Als offensiver Mittelfeldspieler des Tabellenzweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd erzielte der Neu-Steinbacher fünf Treffer in neun Saisonspielen der aktuellen Spielzeit. In der Saison 2019/20 traf der gebürtige Landauer neun Mal in 20 Partien für den FVD und rückte somit ins Blickfeld mehrerer Regionalligisten. Im Sommer absolvierte Stock ein Probetraining beim Steinbacher Ligarivalen FC Homburg und spielte dabei auch in einer Test-Partie vor. Paul Stock lief zuvor für den Landesligisten SV Rülzheim (22 Tore in 36 Spielen) und in der Regionalliga-Jugend sowie dem Verbandsliga-Team des FSV Offenbach auf.

Zwei Spiele in der Youth League

Kurz vor dem Jahreswechsel verpflichtete Steinbach Haiger zudem Ivan Mihaljevic t aus der U23 des FC Bayern München. Der gebürtige Münchner unterschrieb einen Vertrag bis 2023. „Ivan Mihaljevic hat eine exzellente Ausbildung genossen und ist als linker Innenverteidiger für uns eine wichtige Verstärkung. Er steht für einen sehr guten Spielaufbau und eine gute Antizipation“, so Matthias Georg.

Der 19-Jährige kam zwar für den FCB nicht in der 3. Liga zum Einsatz, bestritt aber bereits zwei Spiele in der UEFA Youth-League. Mit einer Körpergröße von 1,91 Metern kann der ehemalige Jugend-Nationalspieler von Kroatien nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Linksverteidiger sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Die neue Nummer 2 des Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest spielte vor seiner Zeit beim FC Bayern in der Jugend der SpVgg Unterhaching und war zwischenzeitlich auch an den KSV Holstein Kiel ausgeliehen.