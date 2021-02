TSV Steinbach will Tabellenführung ausbauen

Haiger. Alipour-Elf trifft am Sonntag auf den FC Astoria Walldorf. Zum Rückrundenauftakt greif eine bekannte Regeländerung aus der Bundesliga.

Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien geht der TSV Steinbach Haiger mit ordentlich Rückenwind in die Partie beim FC Astoria Walldorf am Sonntag (14 Uhr). Mit dem Sieg gegen Homburg (2:1 am vergangenen Mittwoch) gelang auch der Sprung zurück an die Tabellenspitze. Und diese Position möchte die Elf von Trainer Adrian Alipour nun auch behaupten. „Wir haben am Mittwoch mit dem Sieg gegen Homburg viel Selbstvertrauen getankt und wollen am Sonntag unbedingt nachlegen", so der Linienchef. Und das wäre gleich doppelt wichtig. Das Verfolger-Duell zwischen Freiburg II und dem FSV Frankfurt fällt aufgrund positiver Corona-Tests bei den Frankfurtern aus. Dadurch könnte sich der TSV Steinbach etwas von den direkten Konkurrenten absetzen.

Hinspielerfolg wiederholen

Und wie das gegen den FCA Walldorf geht, wissen die Steinbacher nur zu gut. Im Hinspiel am heimischen Haarwasen lag man zwar 0:1 in Rückstand, jedoch spielte sich der TSV danach in einen wahren Rausch und gewann die Partie noch mit 5:1. Trotz dieses Hinspielergebnisses warnt Adrian Alipour seine Mannschaft vor dem kommenden Gegner: "Walldorf hat in der Offensive viele gute Fußballer. Sicherlich sticht Andreas Schön hervor, der ein gutes Gespür für die Situation besitzt und immer wieder geschickt seine Mitspieler einsetzt. Wir müssen gerade gegen ihn, aber auch gegen alle anderen Offensivspieler gut und konsequent verteidigen und wünschen uns natürlich in der eigenen Offensive wieder eine konsequente Chancenverwertung.“

Regeländerung greift

Personell könnte es einige kleine Änderungen geben. Von den Langzeitverletzten kehrt vorerst keiner zurück. Zu diesen gehört mittlerweile auch Dino Bisanovic, der aufgrund eines Außenbandrisses im Sprunggelenk länger fehlen wird.

Die Gastgeber befinden sich mitten im Abstiegskampf, hoffen aber auf eine baldige Rückkehr des Ex-Steinbachers Giuseppe Burgio, der in 13 Spielen bereits neun Tore für den FCA Walldorf erzielte, zuletzt aber verletzt ausfiel. Da dies das erste Spiel der Rückrunde markiert, greift nun auch eine Regeländerung. Auch in der Regionalliga Südwest sind nun fünf Auswechslungen pro Mannschaft möglich.