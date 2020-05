TSV Weißtal holt sich weitere Verstärkung für die Kader

Nachdem der TSV Weißtal mit Michael Kaiser vom VfB Burbach bereits einen externen Neuzugang verpflichtet hatte, kann der Sportliche Leiter Stefan Dax weiteren Vollzug vermelden: Vom VfR Rüblinghausen wird Florent Ahmeti an den Henneberg wechseln.

Gesamtpaket passt

Der 23-jährige Offensivspieler ist 2017 aus dem Kosovo, wo er von der U15 bis U19 in der Junioren Nationalmannschaft gespielt hat, nach Deutschland gekommen. Hier hat er bisher für den TSV Steinbach II, den FC Altenhof und eben Weißtals Bezirksliga-Rivalen Rüblinghausen gespielt. Spielertrainer Konstantin Volz zeigt sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: „Der Junge machte in den Gesprächen einen sehr vernünftigen und aufgeräumten Eindruck. Dass er uns sportlich voranbringen wird, daran habe ich keinen Zweifel. Man kann also getrost sagen, dass das Gesamtpaket passt.“

Daneben sollen weiterhin die eigenen Junioren an die Ersten Mannschaft herangeführt werden. Nachdem bereits Phil Müller-Lechtenfeld, Simone Giaruffo und Yannik Logo aus der bisherigen A-Jugend ihre Zusagen gegeben haben, wird mit Kürsat Tosun ein weiterer Junior versuchen, sich im Seniorenbereich zu etablieren. „Mit diesen vier Spielern konnten wir absolute Leistungsträger aus der überaus erfolgreichen A-Jugend an uns binden. Das ist Teil unseres Konzepts“, erklärt Dax „und damit sind wir gut gefahren. Die Jungs haben während der Saison immer wieder bei der Ersten Mannschaft mittrainiert, wobei Phil Müller-Lechtenfeld bereits in Pflichtspielen zum Einsatz kam.“ An diesem Konzept wollen Trainerteam und Sportliche Leitung weiterhin festhalten: „Auch in der kommenden Saison werden wir, in enger Abstimmung mit den Jugend-Trainern, Spieler des dann älteren A-Jugend-Jahrgang behutsam an den Senioren-Bereich heranführen.“

Auch die Zweite Mannschaft der Weißtaler freut sich über einen externen Neuzugang, der im Angriff für Verstärkung sorgen soll und der am Henneberg bestens bekannt ist: André Seither wird vom TuS Deuz zu seinem Heimatverein zurückwechseln. Sein ehemaliger Coach Stefan Dax freut sich: „Ich kenn André schon seit seiner Jugendzeit und bin froh, dass er mit seiner höherklassigen Erfahrung die Zweite Mannschaft unterstützen wird. Er weiß, wo das gegnerische Tor steht und wird mit Sicherheit noch das ein oder andere Törchen schießen.“

Weitere Verstärkung geplant

Diese Neuzugänge sollen allerdings nicht die letzten sein, wie Dax verrät: „Unsere Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn das grobe Gerüst steht. Wir suchen für unsere Erste Mannschaft noch nach Spielern, die in der Lage sein sollten, eine Führungsrolle einzunehmen und befinden uns derzeit in Gesprächen. Wichtig ist, dass wir nach dem ordentlichen Verbandstag am 9. Juni dann endgültige Klarheit darüber haben, in welcher Liga wir in der Saison 2020/21 antreten werden. So viel ist aber bereits jetzt sicher: Wir werden sowohl für die Bezirks- als auch für die Landesliga einen wettbewerbsfähigen Kader haben.“

Zwei Aufstiege möglich

Nach aktuellem Stand würde der TSV Weißtal als Herbstmeister der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison in die Landesliga aufsteigen. Weiterhin würde die A-Jugend nach überragender Saison nach derzeitigem Stand ebenfalls aufsteigenund somit nach zweijähriger Abstinenz in die Bezirksliga zurückkehren.