TSV Weißtal: Landesligist präsentiert neuen Co-Trainer

Manuel Jung (grünes Trikot, rechts) wird in der neuen Saison Co-Trainer beim Fußball-Landesligisten TSV Weißtal.

Gernsdorf. Der künftige Cheftrainer des TSV Weißtal, Seyhan Adigüzel, darf sich auf Unterstützung aus den eigenen Reihen freuen.

Die Trainerposten der ersten und zweiten Fußball-Mannschaft sind besetzt, nun hat der Sportliche Leiter des TSV Weißtal, Stefan Dax, eine weitere wichtige Personalie erledigt: Manuel Jung wird ab Sommer das Amt des spielenden Co-Trainers des Henneberger Landesliga-Teams übernehmen.

Jung, der sich dem Verein vor zwei Jahren angeschlossen hat - er kam vom SV Ottfingen - verfügt über viel höherklassige Erfahrung und, so Dax „ist trotz seiner 35 Lenze immer noch einer der fittesten und schnellsten Spieler in unserem Kader, der die Linie Sonntag für Sonntag rauf und runter läuft. Manuel war in der Vergangenheit immer einer unserer Führungsspieler gewesen, daher passt die neue Aufgabe sehr gut.“

Der zukünftige Cheftrainer Seyhan Adigüzel freut sich ebenfalls über die Zusage seines „neuen" Kollegen: „Als Trainer ist es gut, wenn man einen oder sogar mehrere verlängerte Arme am Spielfeld hat. Manuel ist für diese Aufgabe prädestiniert, da er die Mannschaft gut kennt."

Mehr Verantwortung übernehmen

Manuel Jung, der bei den Sportfreunden Siegen ausgebildet wurde, hat durchgehend höherklassig gespielt, u.a. schnürte er die Schuhe für den TuS Erndtebrück und den 1. FC Kaan-Marienborn. „Da ich ja mittlerweile zu den älteren Spielern gehöre, habe ich natürlich bereits Führungsaufgaben wahrgenommen. Ich denke, dass es mir Spaß machen wird, noch einen Tick mehr Verantwortung zu übernehmen und ins Trainerleben hineinzuschnuppern. Mit Seyhan und unserer sportlichen Leitung sind wir aktuell dabei, die neue Saison zu planen. Höhere Priorität hat allerdings die aktuelle Saison, die wir mit dem Klassenerhalt krönen wollen."