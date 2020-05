TuS Deuz: Erster virtueller statt traditioneller Pfingstlauf

Deuz. Die Corona-Pandemie wirbelt auch die beliebteste und umfangreichste Laufserie in Siegen-Wittgenstein, den Ausdauer-Cup, gehörig durcheinander und lässt sie vor allem merklich schrumpfen.

Stefan Brockfeld. Foto: Wolfgang BirkenstocK

Von den übers Jahr verteilten elf Läufen konnten bislang nur die Veranstaltungen in Wehbach und Niederfischbach durchgeführt werden – dann kam das Virus und stoppte vorerst alles. Am Samstag hätte der TuS Deuz die Laufszene zu seinem 31. Pfingstlauf begrüßt, sagte ihn aber schon vor geraumer Zeit ab.

Am Firmenlauf in Siegen orientiert

Jetzt aber machen die Deuzer aus der Not eine Tugend und laden zum 1. Virtuellen Deuzer Pfingstlauf ein. Andreas Rottler und Stefan Brockfeld setzten die Idee, die sich an der Neuausrichtung des Firmenlaufs in Siegen orientiert, binnen weniger Tage in die Tat um.

Das sind die wichtigsten Fakten:

Von Samstag, 30. Mai, bis Montag, 1. Juni, kann die markierte 15 km-Strecke absolviert werden – natürlich individuell und nicht in größeren Gruppen. Es können auch die anderen ausgeschriebenen Strecken gelaufen werden.

Da es keine offizielle Veranstaltung ist, kann eine freie Strecke nicht garantiert werden.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Zeitnahme erfolgt durch die eigene Laufuhr.

Wer möchte, kann ein Foto von unterwegs oder im Start-Ziel-Bereich beim Deuzer Naturfreibad sowie seine Laufzeit an den TuS Deuz bzw. Martin Stinner schicken.

Die Ergebnisse werden gesammelt, erfasst und veröffentlicht.

Der Lauf wird für den Ausdauer-Cup 2020 gewertet.

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf www.tus-deuz.de oder bei Abteilungsleiter Stefan Brockfeld unter s tefan.brockfeld@tus-deuz.de