TuS Dotzlar verpflichtet Florian Schabert als neuen Trainer

Der Fußball-C-Kreisligist TuS Dotzlar hat sich für die Suche nach seinem neuen Trainer für die kommende Saison viel Zeit genommen, präsentiert nun aber eine überraschende Lösung. Mit der Verpflichtung von Florian Schabert geht der TuS neue Wege. Für Florian Schabert ist der TuS Dotzlar die erste Trainerstation im Seniorenbereich. „Wir sehen das vollkommen positiv, da Florian ein junger, dynamischer, ehrgeiziger, aufgeschlossener und ehrlicher Mensch ist, der sich als Trainer in der für ihn noch fremden Umgebung der Fußball Kreisliga C2 sehr schnell zurechtfinden wird. Da sind sich die Verantwortlichen des TuS Dotzlar sicher“, heißt es in einer Presseerklärung des Vereins.

Der neue Fußball-Abteilungsleiter Rolf Weber, der bei der Jahreshauptversammlung im Januar als Nachfolger von Patrick Arifi gewählt wurde, erklärt: „Mit Florian Schabert haben wir einen Trainer verpflichten können, bei dem wir überzeugt sind, dass er perfekt in unser Konzept passt. Er wird die Mannschaft auf einen erfolgreichen Weg bringen.“

Vita mit Namensungetümen

Wittgenstein ist für Florian Schabert fußballerisches Neuland. Der 31-Jährige spielte bis vor zwei Jahren für den im Stadtgebiet Schmallenberg beheimateten SV Dorlar-Sellinghausen, bei dem er in der Kreisliga A spielte. Auch in der Bezirksliga hat der gebürtig aus Castrop-Rauxel stammende Schabert gespielt: Auf der schwäbischen Alb beim FC Onstmettingen. Trainererfahrung hat er im Juniorenbereich im Hochsauerlandkreis gesammelt. Die C-Jugend der JSG Cobbenrode/Dorlar/Sellinghausen/Arpe/Wormbach führte er in dieser Saison zum Aufstieg in die Bezirksliga.

Doch wie, bitteschön, kommt der Schmallenberger Juniorentrainer zum C-Kreisligisten aus Wittgenstein? Die Verbindung ist über berufliche Bekanntschaften entstanden. Schabert arbeitet als Offizier am Luftwaffenstützpunkt in Erndtebrück, wo auch Rolf Weber als ziviler Mitarbeiter arbeitet. Hier erlebte Weber den neuen Trainer als Übungsleiter der Neigungsgruppe Fußball – und auch die Erfolge von Schaberts Jugendteam im Sauerland verfolgte er. „Wir sind ab und zu ins Gespräch gekommen. Er hat mir erzählt, dass sein Verein einen Trainer sucht und irgendwann hat es seinen Weg genommen“, berichtet Schabert von der Anfrage aus Dotzar.

Training eventuell ab Juni

Lange überlegt hat Schabert nicht. „Ich habe zwar die Schuhe an den Nagel gehängt, aber das Fußballherz schlägt ja weiter in meiner Brust. Und dann kommt auch einfach der sportliche Ehrgeiz, da sagt das Sportlerherz nicht nein“, freut sich der Soldat über die Chance, als Trainer im Männerfußball einzusteigen. Trainerlizenzen hat er noch nicht: „Aber ich habe mir vorgenommen, sie zu machen. Da geht der Plan hin.“

Die Coronapandemie sorgt dafür, dass sich der neue Trainer in ein unbekanntes Abenteuer stürzt, denn Dotzlarer Spiel hat er bisher nicht gesehen. „Ich kenne nur drei Spieler von einem Kennenlerntreffen. Deshalb kann ich mich bei der Zielsetzung auch nicht auf einen Platz festlegen“, sagt Schabert. Aktuell prüft der Verein die Möglichkeit, ab der kommenden Woche in Kleingruppen zu trainieren.

TuS Dotzlar peilt Mittelfeldplatz an

Auch wenn mit Florian Schabert ein bisher unbeschriebenes Blatt die sportlichen Geschicke der jungen Mannschaft des TuS Dotzlar lenkt, traut der TuS Dotzlar ihm die Weiterentwicklung der Mannschaft zu. „Wir wollen uns mit Florian Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller der Kreisliga C verabschieden. Dass die Mannschaft das Potential dafür hat, hat sie in zahlreichen Spielen der letzten und der laufenden Saison immer wieder unter Beweis gestellt. Letztlich war es die fehlende Konstanz die einen besseren Tabellenplatz verhinderte“, analysiert Abteilungsleiter Rolf Weber die vergangenen Jahre unter Klaus Afflerbach und Gerald Koch, der interimsweise im Herbst übernommen hatte.

Rolf Weber ist sich sicher: „Wenn die lange verletzt ausgefallenen Stammspieler wieder fit sind und die Neuzugänge erfolgreich integriert werden, sollten wir in der Lage sein einen guten Mittelfeldplatz zu erreichen. Wir freuen uns sehr dass das mit Florian Schabert geklappt hat und sehen der neuen Saison, wann immer sie auch beginnen wird, mit Zuversicht und Optimismus entgegen.“

Neben dem neuen Trainer gibt es drei neue Spieler: Mit Lars Volkmer und Marek Kautz, die beide bereits in der Jugend für den TuS gespielt haben, verstärken zwei externe Zugänge das Team. Mit ihnen sowie mit dem A-Jugendlichen Roman Afflerbach, der bereits jetzt zeitweise mit der Mannschaft trainieren soll, will der TuS Dotzlar die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.