TuS Erndtebrück: A-Jugend verliert 0:7 im Schlüsselspiel

Rüdiger Frevel, Trainer der A-Jugend beim TuS Erndtebrück, muss sein Team nach in dieser Woche nach der klaren Niederlage gegen Hagen gemeinsam mit Martin Kelber wieder aufmuntern.

Erndtebrück. Es musste ein Sieg her, wurde aber eine Klatsche. Auch die geringe Trainingsbeteiligung macht sich bei der A-Jugend des TuS Erndtebrück bemerkbar

Die A-Junioren-Fußballer des TuS Erndtebrück steuern als Tabellenletzter dem Abstieg aus der Landesliga entgegen. Im richtungweisenden Spiel gegen die SpVg Hagen – der Club, den es für den Klassenerhalt zu überholen gilt – gab es am Sonntag ein 0:7. Mit nun sechs Punkten Rückstand ist die Situation nicht aussichtslos, die Bilanz von 1:22 Toren aus drei Spielen im Jahr 2020 spricht aber Bände.

Gut gestartet, aber eingebrochen

Der TuS startete in der ersten Viertelstunde gut, brach aber ein nach einem Doppelschlag der Gäste, die mehr in die Waagschale warfen. Trainer Martin Kelber klagt über eine zuletzt „unbefriedigende“ Trainingsbeteiligung von teilweise nur zehn Spielern pro Einheit.

Krankheiten, das Büffeln für Klausuren, Arbeit (bei zwei Spielern) oder Übungsstunden für den den Führerschein sorgten für viele Fehlzeiten. „Im Einzelfall ist es alles nachvollziehbar“, will Kelber niemandem Faulheit unterstellen: „Aber Hagen hat sich einfach besser vorbereitet präsentiert und ist mit der Aggressivität aufgetreten, die es in so einem Spiel braucht.“