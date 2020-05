TuS Erndtebrück: D-Junioren winkt der Bezirksliga-Aufstieg

Der TuS Erndtebrück ist sportlich ein großer Profiteur der Corona-Krise: Zieht man die Zwischenstände zum Zeitpunkt der Aussetzung des Spielbetriebs heran, wären die erste Männermannschaft aus der Oberliga und das A-Junioren-Team aus der Landesliga abgestiegen. Dazu wird es nun, vorbehaltlich der Entscheidungen bei den außerordentlichen FLVW-Verbandstagen, nicht kommen. Nun deutet sich ein dritter Fall an, in dem es für den TuS am grünen Tisch gut laufen könnte: Bei den D-Junioren (Jahrgänge 2007 und 2008). Die hat Karl Hermann Münker, Vorsitzender des Jugendfußball-Ausschusses im Kreis Siegen-Wittgenstein, dem Verband zum Aufstieg in die Bezirksliga vorschlagen. Dies gab der Hilchenbacher in einem Telefonat mit unserer Zeitung bekannt.

Die Erndtebrücker Nominierung ist eine durchaus überraschende Nachricht. In der Kreisliga A, die beim Ausbruch der Corona-Krise nur eineinhalb Spieltage absolviert hatte, absolvierte der TuS noch kein Spiel. Weil die Tabelle noch keinerlei Aussagekraft hat, wird übrigens die in fünf Staffeln gespielte Qualifikation im Herbst zur Benennung eines möglichen Aufsteigers herangezogen.

Felix Düllner (rechts) und seine Mitstreiter vom TuS Erndtebrück haben auch eine ordentliche Hallensaison gespielt. Das Qualifikationsturnier zur Hallenkreismeisterschaft gewannen sie in Bad Laasphe klar, bei der Endrunde schieden sie im Viertelfinale mit 0:2 gegen die Sportfreunde Siegen aus. Foto: Florian Runte

Mit den Sportfreunden Siegen III, dem TSV Weißtal IV und der JSG Neunkirchen-Salchendorf gab es drei verlustpunktfreie Teams. Dazu holten mit dem TV Hoffnung Littfeld und dem TSV Siegen zwei weitere Mannschaften im Schnitt mehr Punkte als der TuS Erndtebrück. Die Pulverwald-D-Junioren, die von Lars Birlenbach trainiert werden, blieben in Gruppe 1 zwar ungeschlagen und bezwangen auch den Tabellenersten TSV Weißtal IV mit 5:1 klar, wurden durch zwei ärgerliche Unentschieden bei 39:6 Toren aber „nur“ Zweiter.

Fünf Teams hätten also, auch gemäß der Beschlussvorlage des Verbands-Jugend-Ausschusses, noch vor dem TuS das Recht, für den Aufstieg vorgeschlagen zu werden. Die Sportfreunde Siegen und der TSV Weißtal scheiden jedoch aus, weil sie bereits mit einem Team in der Bezirksliga vertreten sind. Zwei Mannschaften eines Vereins in der Bezirksliga sind nicht im Sinne des Verbandes.

Michael Müller wird Trainer

Neunkirchen-Salchendorf, Littfeld und der TSV Siegen werden von Münker nicht zum Aufstieg vorgeschlagen, weil diese Vereine bzw. JSGs bis zur Deadline am Dienstagabend keinen Antrag zum Aufstieg zur Bezirksliga gestellt haben. Dass dieser notwendig ist, hat der KJA-Vorsitzende den Vereinen per E-Mail und teils in Telefonaten mitgeteilt. „Es gibt eine Zulassungs- und Verpflichtungserklärung, nach der die Vereine einige Kriterien erfüllen müssen. Dies ist bei den Erndtebrückern der Fall – und sie haben sich als einziger Verein gemeldet“, erklärt Münker. „Neunkirchen hat sich gar nicht gemeldet. Freudenberg, Setzen und der TSV Siegen haben verzichtet, weil sie die Kriterien nicht erfüllen oder weil sie keine sportliche Perspektive sehen.“

Von der „Ersten“ zur D-Jugend: Michael Müller. Foto: Florian Runte

Zu den Kriterien zählt, dass die Vereine in der Bezirksliga eine zweite D-Jugend in der Kreisliga an den Start bringen müssen, wobei diese nicht zwingend nach Jahrgang sortiert sein müssen. Zweitens müssen Vereine, da der Verband in dieser Altersklasse auf eine gute Ausbildung besonderen Wert legt, einen Trainer melden, der wenigstens die B-Lizenz vorweisen kann. Beim TuS Erndtebrück würde bei einer Eingruppierung in die Bezirksliga Michael Müller, aktueller Trainer der ersten Mannschaft und Coach der E-Jugend, die D-Jugend übernehmen – seine Lizenz liegt sogar noch eine Stufe über der geforderten.

TuS Erndtebrück ist gut aufstellt

„Damit wäre Erndtebrück gut aufgestellt und sie haben aktuell auch eine starke F-Jugend. Damit hätten sie in der Bezirksliga auch eine Perspektive“, stellt Münker fest. Die in Westfalen fünfgleisige Bezirksliga ist die zweithöchste Liga in dieser Altersstufe, darüber kommt nur der „Nachwuchs-Cup“ der Proficlubs. Erndtebrück würde neben Weißtal und Siegen unter anderem auf Iserlohn, Sprockhövel, Rot-Weiß Lüdenscheid und Kirchhörde treffen.

Michael Müller ist von der Perspektive sehr begeistert. „Der Lars hat bei den Kindern ganze Arbeit geleistet und sie sehr vorangebracht. In der Bezirksliga ist der Aufwand zwar hoch, aber sie würden dann wirklich auf die besten Kinder aus der Region treffen. Das bringt mehr, als wenn man ständig Spiele mit 10:0 gewinnt.“ Ein großes Kennenlernen wird nicht nötig sein: Vor zwei Jahren trainierte Müller schon einmal den Jahrgang, den er nun übernimmt.

Bestätigt hat der Verband noch nichts. „Ich gehe davon aus, dass die Mannschaften, die sich beworben haben und die vom Kreis unterstützt werden, dann auch dabei sind“, ist Münker für den TuS Erndtebrück optimistisch. Der FLVW trifft seine Entscheidungen am Donnerstag und wird diese am Freitag in seinen Offiziellen Mitteilungen bekanntgeben.