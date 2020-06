TuS Erndtebrück: Drei Rückkehrer, vier Verlängerungen

Erndtebrück. Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat die Planungen für die kommende Saison fast abgeschlossen. Stand jetzt stehen 20 Spieler unter Vertrag.

Der TuS Erndtebrück ist in seinen Planungen für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga einen großen Schritt weitergekommen. „Wir freuen uns sehr, Alex Taach, Abbas Attiee, Sosuke Fukuchi und Murat Yazar für ein weiteres Jahr an den TuS Erndtebrück binden zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pulverwald-Vereins.

Der Oberligist verkündet außerdem drei weitere externe Zugänge, die allesamt Rückkehrer sind. Din Alajbegovic, Fuad Dodic und Admir Terzic haben bereits in der Vergangenheit das blau-weiße Trikot getragen.

Zwei gestandene Kräfte und ein Jugendspieler

Alajbegovic spielte bereits zwei Jahre in der Erndtebrücker B-Jugend und eineinhalb Jahre in der A-Jugend, ehe er im Winter zu den Sportfreunden Siegen wechselte. Für die kommende Spielzeit streift der Mittelfeldakteur nun wieder das TuS-Trikot über.

Ebenfalls von den Sportfreunden Siegen, allerdings aus der ersten Mannschaft, wechselt Abwehrspieler Fuad Dodic zurück nach Erndtebrück. Er spielte bis zur Saison 2015/16 für den TuS Erndtebrück II und war seitdem bei den SFS aktiv.

Abwehrspieler Admir Terzic lief 2017/18 in der Regionalliga und 2018/19 in der Oberliga für den TuS Erndtebrück auf und findet nun vom Mittelrheinligisten FC Viktoria Arnoldsweiler ebenfalls den Weg zurück an die Eder. Terzic lief für den TuS auch im „Jahrhundertspiel“ gegen den Hamburger SV im DFB-Pokal auf. – Der Stand der Planungen im Überblick:

Neuzugänge: Ahmad Ibrahim (VfL Bad Berleburg), Lars Schardt (TSV Weißtal), Linus Stahl (A-Jugend Sportfreunde Siegen), Tim Schrage (SG Finnentrop/Bamenohl), Phil Menke, Jakob Linker, William Wolzenburg (alle eigene Jugend).

Vertragsverlängerungen: Alex Taach, Mats Birkelbach, Lars Birlenbach, Maximilian Schneider, Manfredas Ruzgis, Murat-Kaan Yazar, Sosuke Fukuchi, Abbas Attiee, Erlon Sallauka, Murthadha Jebur.

Wechsel zur zweiten Mannschaft: Burak Yildiz. Mehmedalija Čović, Sven Engelke.

Abgänge: Niklas Knopf (1. FC Kaan-Marienborn), Tom Röcher, David Jäger, Nico Renner (alle VSV Wenden), Moritz Brato, Haluk Arslan, Tatsuya Yamazaki, Besmir Rada, Mehdi Reichert, Taira Tomita, Eren Bilgicli, Luca Woditsch, Omar Lugavic (alle Ziel unbekannt).

Status noch offen: Abbas Attiee, Sosuke Fukuchi, Murat-Kaan Yazar, Haluk Arslan.

Trainer: Stefan Trevisi (für Michael Müller).

Co-Trainer: Lars Birlenbach (löst Lirian Gerguri ab).

Sportlicher Leiter: Holger Lerch (folgt auf Alfonso Rubio Doblas).

Keine Veränderungen gibt es auf den Positionen Fitnesstrainer (Alexander Bülow), Torwarttrainer (Jörg Linker), Betreuer (Fabian Werner) und bei den Physiotherapeuten (Marius Saßmannshausen und Tobias Heß).