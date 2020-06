TuS Erndtebrück geht auf Talentsuche

Erndtebrück. Am Montag, 29. Juni, lädt der TuS Erndtebrück ab 17 Uhr zu einem Sichtungstraining für seine D-Jugend in das Pulverwald-Stadion ein.

Am Montag, 29. Juni, lädt der TuS Erndtebrück ab 17 Uhr zum Sichtungstraining in das heimische Pulverwaldstadion ein. Im Fokus sollen dabei talentierte Fußballer für die D-Jugend des Vereins stehen. Wie Erndtebrücks Michael Müller mitteilte wolle man durch diese Maßnahme Nachwuchskicker für die kommende Saison in der D-Jugend-Bezirksliga gewinnen.

In diesem Rahmen stellen sich mit Benedikt Brusch und Phil Menke auch die beiden künftigen Trainer des Teams vor. Brusch war im Sommer von den SF Siegen an den Pulverwald gewechselt, um dort die 1. Seniorenmannschaft in der Oberliga zu verstärken. Als zweiten Auftrag übernimmt der 22-Jährige nun die Verantwortung bei den D-Jugendlichen. Co-Trainer Menke spielte zuletzt ebenfalls in der A-Jugend und rückt zur neuen Saison ebenfalls in die „Erste“ auf. Die Tätigkeit in der D-Jugend ist Teil von Menkes Freiwilligen Sozialen Jahres beim TuS Erndtebrück.

Die D-Jugend-Bezirksliga ist nach der Leistungsklasse, in der viele Jugendteams von Bundesligisten spielen, die höchste Spielklasse in Deutschland.