TuS Erndtebrück holt Stürmer zurück an den Pulverwald

Schon vor einigen Monaten hatte er bereits angekündigt, dass das Kapitel VfL Bad Berleburg im Sommer ein Ende finden wird, nun hat Ahmad Ibrahim seinen Worten Taten folgen lassen. Er verlässt den Landesligisten in der kommenden Spielzeit.

Der 25-Jährige schließt sich künftig den Oberliga-Fußballern des TuS Erndtebrück an und kehrt somit nach vier Jahren zurück an den Pulverwald, wo er bereits in der Saison 2015/16 auf Torejagd ging, ehe seine Zeit in der Edergemeinde ein jähes Ende fand.

Ungereimtheiten mit dem damaligen Trainer Florian Schnorrenberg zogen den Syrer in der Folge zurück zum VfL Bad Berleburg, wo er bereits in der Jugend spielte – nun folgt also die erneute Rolle rückwärts. „Beim ersten Mal in Erndtebrück herrschten andere Umstände als jetzt. Ahmad wurde in jungen Jahren schnell hochgelobt, obwohl er noch viel lernen musste. Hinzu kam, dass er sich früh am Innenband verletzt hatte und so nicht wirklich in Tritt kam. In Kombination

Jubelt künftig wieder in Blau und Weiß: Ahmad Ibrahim Foto: Florian Runte

mit dem damaligen Trainer und dem Abstiegskampf waren das sicher nicht die optimalen Bedingungen für ihn. Nun ist er deutlich reifer“, erklärt Michael Müller, derzeitiger Trainer der Oberliga-Mannschaft des TuS Erndtebrück, der maßgeblich an den Verhandlungen mit Ibrahim beteiligt war. „Am Ball kann er alles und er will sich nochmal neu beweisen“, so der 40-Jährige, der den flinken Stürmer künftig in die Hände von Neu-Trainer Stefan Trevisi gibt, der vom FC Ederbergland ebenfalls neu an den Pulverwald kommt.

Beeindruckende Zahlen

Ibrahim, der als vielleicht bester Spieler Wittgensteins gilt, legte nach seiner Rückkehr zum VfL Bad Berleburg beeindruckende Zahlen auf. In den letzten vier Spielzeiten absolvierte der Syrer 90 Ligaspiele für die Stöppel-Elf, in denen er insgesamt 60 Tore erzielte. In seinem Jahr beim TuS, wo er überwiegend in der zweiten Mannschaft in der Westfalenliga eingesetzt wurde, gelangen ihm zudem in 15 Einsätzen fünf Treffer.

Besonders in Kombination mit Sturmtank Manfredas Ruzgis könnte Ibrahim, der auch auf beiden Flügeln variabel einsetzbar ist, die Offensive des Oberligisten bereichern.

Kreativposten bricht weg

Für den VfL Bad Berleburg ist es ein herber Verlust, war Ibrahim in den letzten Jahren nicht nur überwiegend der beste Torjäger der Uvira-Elf, sondern auch der Kreativposten im Angriffsspiel. Nicht ohne Grund wurde der 25-Jährige von den Zuschauern am Sportfeld „Zaubermaus“ getauft. Diese will nun jedoch am Pulverwald wirbeln.

Der Mittelfeldspieler Richard Dissing hat sich gegen einen Wechsel nach Wittgenstein und zum TuS Erndtebrück II entschieden und bleibt bei seinem derzeitigen Verein Rot-Weiß Lüdenscheid. Als maßgebliches Hindernis entpuppte sich für den RWL-Zehner die weite Fahrtstrecke nach Erndtebrück. Nun übernimmt er als Co-Trainer die A-Jugend der Lüdenscheider.

Nach Wittgenstein reisen muss Dissing aber eventuell doch in den kommenden Monaten. Da sein Verein bei einem Abbruch der Saison als Tabellenführer der Bezirksliga 6 wohl in die Landesliga aufsteigt, würden die Lüdenscheider dort auf den VfL Bad Berleburg treffen, sollten beide Vereine in dieselbe Staffel eingeteilt werden.