Pass in die Gasse #408

Pass in die Gasse #408 TuS Erndtebrück II: Fragezeichen nach dem Rückzug bleiben

„Seniorenteams bauen eigentlich immer aufeinander auf“, meint unser Kolumnist. Das rückt die Saisonplaner des TuS in den Fokus.

Das Leiden hat also ein Ende: Die Reserve des TuS Erndtebrück wird nicht mehr am Spielbetrieb der A-Kreisliga teilnehmen. „Die Abmeldung schien allen Beteiligten aufgrund einer ohnehin dünnen Spielerdecke sowie weiteren Abgängen alternativlos“, heißt es von Vereinsseite. Diesen politischen Sprech kennt man auch deshalb so gut, weil er aus dem Effeff kommt.

Wer „alternativlos“ sagt, watscht Nachfragen gekonnt ab und stellt das Fazit: Die dünne Personaldecke und die hohen Niederlagen haben der Vereinsführung keine andere Wahl gelassen. Das wiederum ist äußerst clever, da die Schuldfrage so zu den Akten gelegt und die Verantwortlichen zu Märtyrern ihrer Bemühungen stilisiert werden können.

Seniorenteams bauen aufeinander auf

Dass man ein Team abmeldet, das sich im freien Fall befindet, ist so sinnvoll wie gängig. Das passiert jedoch normalerweise Vereinen, in denen es keine dritte Mannschaft gibt. Darin liegt der Unterschied zu gewohnten Abläufen: Seniorenteams bauen eigentlich immer aufeinander auf. Wenn also der zweiten Welle Spieler fehlen, sollte das personelle Loch von der dritten Mannschaft aufgefüllt werden. Verein geht vor Team und Spielklasse vor Kader.

Heißt auch: Wenn alle Stricke reißen, muss mit Hammer und Meißel eben am schwächsten Glied gearbeitet werden. Genau das ist aber offenbar undenkbar gewesen und rückt wiederum die Planer des Konstruktes zurück ins Licht. Mit „Das wird schon irgendwie“ hat man sich verkalkuliert – und steht nun vor einem sportlichen Abstand zwischen Team eins und Reserve, der größer nicht sein könnte.

