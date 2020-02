(Archivfoto) A-Jugend-Coach Rüdiger Frevel vom TuS Erndtebrück fand nach dem Turnier in Gütersloh aufmunternde Worte für seine Spieler.

Gütersloh. Der TuS Erndtebrück wird beim Turnier um die Futsal-Westfalenmeisterschaft der A-Junioren Letzter, hält aber gegen die späteren Sieger gut mit.

TuS Erndtebrück ist Gruppenletzter, aber nicht unzufrieden

Für den Einzug ins Viertelfinale reichte es nicht, schämen mussten sich die A-Junioren des TuS Erndtebrück aber nicht für ihren Auftrifft bei der Futsal-Westfalenmeisterschaft, die am Sonntag mit 16 Mannschaften in Gütersloh stattfand. Die Wittgensteiner schieden als Letzter in Gruppe D aus. Beim Turnier fehlten die ganz großen westfälischen Clubs mit Rücksicht auf Verletzungsrisiken und stramme Terminpläne. Das Teilnehmerfeld stellten die Hallenkreismeister aus dem FLVW-Gebiet.

Auf dem Papier erwischte der TuS Erndtebrück mit zwei Landes- und einem Bezirksligisten eine schwierige Gruppe. Und dies bestätigte sich dann auch sportlich. Der Gruppensieger SpVg Brakel (Kreis Höxter) gewann das Turnier und fährt als Westfalenmeister zu den Westdeutschen Meisterschaften, an denen auch der Zweitplatzierte der Erndtebrücker Gruppe, Preußen Espelkamp (Kreis Lübbecke), als Turnierdritter teilnimmt.

Entscheidend für das Ausscheiden des TuS Erndtebrück war die 0:1-Niederlage im Auftaktspiel gegen den SV Eidinghausen/Werste (Bad Oeynhausen). „Da haben wir unsere Chancen nicht genutzt und die Ruhe verloren“, ärgerte sich Martin Kelber, der das Team gemeinsam mit Rüdiger Frevel trainiert. Kelber weiter: „Und statt zumindest einen Punkt mitzunehmen, bekommen wir 20 Sekunden vor Schluss ein Gegentor.“

Späte Gegentore sind fatal

Im zweiten Spiel gegen Preußen Espelkamp führte Erndtebrück zunächst durch ein Tor von Phil Menke, in der Schlussphase glichen die Ostwestfalen aber noch aus.

Die abschließende Partie gegen die SpVg Brakel, die bereits als Gruppensieger feststand, wurde somit zum Alles-oder-Nichts-Spiel für die Wittgensteiner, die bis zur sechsten Minute (von zehn) auf Augenhöhe agierten, dann aber in Rückstand gerieten. Als Erndtebrück alles nach vorn warf, fing sich die Mannschaft noch zwei Kontertore.

Martin Kelber: „Wir sind trotzdem nicht unzufrieden. Das Team hat sich gut verkauft und es hätte auch anders laufen können.“