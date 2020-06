TuS Erndtebrück: Mindestens elf Spieler verlassen das Team

Mit der Verpflichtung von Offensivspieler Tim Schrage ist Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück in seinen Personalplanungen für die kommende Saison einen großen Schritt weitergekommen. Da für die erste Mannschaft nach bislang nach sieben Verpflichtungen und sieben Vertragsverlängerungen jedoch erst 14 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag stehen, bleibt nach dem kleinen Transfer-Coup weiter viel Arbeit in Vorbereitung zur kommenden Saison.

Einige weitere Personalien sind bereits fix, werden aber erst im späteren Wochenverlauf verkündet – wenn die Sponsoren des Vereins die „Pulverwaldnachrichten“ im Briefkasten hatten. „Die Sponsoren sollen jetzt auch mal wieder etwas zuerst von uns, statt zuerst aus der Zeitung erfahren“, schmunzelt Interimstrainer Michael Müller, der den Verein derzeit bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützt.

Tatsuya Yamazaki ist schon in Japan

Klarheit in fast allen Fällen haben die Erndtebrücker in der Frage, welche Spieler nicht bleiben, also den Verein verlassen werden. Wie immer, wenn sich eine Mannschaft im Zwischenraum zwischen Profitum und Feierabendfußball bewegt, sind es eine ganz Menge. Darunter sind diesmal allerdings auch etliche Kräfte, die in der abgelaufenen Saison zum Stamm zählten.

Tatsuya Yamazaki verlässt den TuS Erndtebrück nach zwei Jahren. In der abgelaufenen Saison zählte er zu den Spielern mit den meisten Einsatzminuten. Foto: Florian Runte

Weil der TuS den Gürtel nach dem Verlust einiger Sponsoren enger schnallen muss, verlassen eher die mutmaßlich teureren Spieler den Pulverwald – und die, die den Erwartungen nicht gerecht wurden.

„Wir setzen jetzt ganz klar darauf, Spieler aus dem Umkreis zu holen“, betont Michael Müller, der zugleich bedeutet, wie sich der Umkreis definiert: „40 Kilometer um Erndtebrück herum.“ Wenn es mal fünf Kilometer mehr sind, wie bei Schrage – geschenkt.

Mehdi Reichert sucht aktuell einen Verein im Großraum Köln. Der Mittelfeldspieler würde gerne in der Regionalliga auflaufen. Foto: Florian Runte

Nicht mehr darstellbar ist hingegen das Engagement von Mittelfeldstratege Mehdi Reichert, der aus Köln pendelte. Auch der Japaner Taira Tomita orientiert sich in den Kölner Raum und wird seine Zelte beim TuS abbrechen. Keine sportliche oder finanzielle Frage war das „Aus“ von Außenverteidiger Tatsuya Yamazaki, der inzwischen in die japanische Heimat abgereist ist, wo er seine weitere Zukunft geplant hat. Ein sang- und klangloser Abschied für den Torschützen im Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Corona ließ nichts Anderes zu.

Moritz Brato verlängert seinen Vertrag nicht

Defensivmann Moritz Brato, in der vergangenen Saison Spielführer, will nicht weiter die Anreise aus dem Kreis Altenkirchen auf sich nehmen. Er verabschiedet sich ebenfalls mit unbekanntem Ziel. Offen ist auch die sportliche Zukunft von Eren Bilgicli und Besmir Rada – in Erndtebrück liegt sie jedenfalls nicht.

Auf dem aufsteigenden Ast war zuletzt Sosuke Fukuchi, der als einziger der drei Japaner bleiben könnte. Mit ihm ist Erndtebrück ebenso noch in Gesprächen wie mit den drei Siegerländern Murat-Kaan Yazar, Abbas Attiee und Haluk Arslan.

Nur noch proforma waren in der Vorsaison die mehrfach gravierend verletzten Omar Lugavic und Luca Woditsch Teil des Kaders. Beide sind nun nicht mehr eingeplant. Woditsch bleibt dem TuS aber erhalten – als Jugendtrainer. In der C-Jugend wird er Assistent von Trainer Lars Birlenbach. Der ist nicht nur Spieler des Oberliga-Teams, sondern künftig auch Co-Trainer der ersten Mannschaft. Trotzdem will in der Nachwuchsarbeit weitermachen. „Lars macht es einfach gerne“, freut sich Michael Müller: „Und er macht es gut.“ – Der Stand der Planungen im Überblick:

Neuzugänge: Ahmad Ibrahim (VfL Bad Berleburg), Lars Schardt (TSV Weißtal), Linus Stahl (A-Jugend Sportfreunde Siegen), Tim Schrage (SG Finnentrop/Bamenohl), Phil Menke, Jakob Linker, William Wolzenburg (alle eigene Jugend).

Vertragsverlängerungen: Alex Taach, Mats Birkelbach, Lars Birlenbach, Maximilian Schneider, Manfredas Ruzgis, Erlon Sallauka, Murthadha Jebur.

Wechsel zur zweiten Mannschaft: Burak Yildiz. Mehmedalija Čović, Sven Engelke.

Abgänge: Niklas Knopf (1. FC Kaan-Marienborn), Tom Röcher, David Jäger, Nico Renner (alle VSV Wenden), Moritz Brato, Tatsuya Yamazaki, Besmir Rada, Mehdi Reichert, Taira Tomita, Eren Bilgicli, Luca Woditsch, Omar Lugavic (alle Ziel unbekannt).

Status noch offen: Abbas Attiee, Sosuke Fukuchi, Murat-Kaan Yazar, Haluk Arslan.

Trainer: Stefan Trevisi (für Michael Müller).

Co-Trainer: Lars Birlenbach (löst Lirian Gerguri ab).

Sportlicher Leiter: Holger Lerch (folgt auf Alfonso Rubio Doblas).

Keine Veränderungen gibt es auf den Positionen Fitnesstrainer (Alexander Bülow), Torwarttrainer (Jörg Linker), Betreuer (Fabian Werner) und bei den Physiotherapeuten (Marius Saßmannshausen und Tobias Heß).