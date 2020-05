TuS Erndtebrück: Niklas Knopf geht – Chance für Alex Taach

Kaan-Marienborn. Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück muss in der kommenden Saison auf seine bisherige Nummer Eins, Niklas Knopf, verzichten. Der gebürtige Frankfurter schließt sich dem Kreis- und Ligarivalen 1. FC Kaan-Marienborn an, der mit der Verpflichtung von Knopf auf den Abgang von Christian Bölker reagiert. Der hat seinen Vertrag in Kaan-Marienborn aufgelöst hat – einerseits, weil er demnächst Vater wird und deshalb kürzer treten will, aber auch, weil er ohnehin seinen Stammplatz im Tor räumen musste.

Chance für Taach und Linker

Der TuS Erndtebrück setzt nun auf Alex Taach, der in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich Knopf als Stammtorwart verdrängt hatte, zuletzt aber wieder Reservist war, sowie auf Jacob Linker, der aus der U19 nachrückt.

„Wir halten noch nach einem dritten Torwart Ausschau, werden aber eher keinen in hohen Ligen etablierten Mann holen“, sagt TuS-Trainer Michael Müller, der aktuell die Kaderplanung unterstützt.