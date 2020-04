TuS Erndtebrück und „das Auge aus der Luft“

Dominico Tedesco, Julian Nagelsmann, Manuel Baum und viele mehr zählen zu der Kategorie „Laptop-Trainer“. Ein Begriff, der seit der öffentlichen Kritik von Ex-Bayern-Spieler Mehmet Scholl zum Unwort des Deutschen Fußballs geworden ist.

Junge Trainer, die meistens nur auf Statistiken, Computerprogramme und Datenanalysen setzten, dabei aber den Instinkt von „gestandenen“ Übungsleitern vermissen lassen – die Theorie und die Technik (nicht die spielerische) dominieren. Dabei scheint es in der heutigen Zeit nur logisch, auf viele technische Hilfsmittel in der Spiel- und Trainingsanalyse zurückzugreifen, um Spielern Verhaltens-, Abstimmungs- und Stellungsfehler aufzuzeigen. Das hat in erster Linie nichts mit „Laptop-Trainern“ und der damit unwillkürlich verbundenen Distanzierung zum „eigentlichen“ Fußball zu tun, sondern ist in vielen Fällen ein kluges Hilfsmittel, um die eigene Mannschaft besser zu machen.

GoPro-Kamera für den Überblick

Eins dieser Hilfsmittel des modernen Trainings, das „Coach’s Eye“, wird auch beim TuS Erndtebrück genutzt – überwiegend in den Juniorenteams.

Die mobile Videoanalyse-App von TechSmith ist dabei leicht zu bedienen und effektiv zu nutzen. Eine GoPro-Kamera ist am Pulverwald an einem Flutlichtmast in entsprechender Höhe angebracht worden und kann per Handy, iPad oder Fernbedienung vom Spielfeldrand ohne Probleme geschwenkt werden. Aus der Vogelperspektive wird so ein Spiel, oder eine Trainingseinheit aufgenommen und gespeichert.

„In unserer Arbeit mit den Jugendlichen hilft uns diese Technik sehr. Mit der Fernbedienung kann ich schließlich bei einem eigenen Treffer, oder bei einem Gegentor einen Punkt in der Videosequenz setzten, damit ich die Stelle in der Aufnahme schnell wiederfinden und für meine Mannschafts-Analyse am Montagabend nutzen kann“, zeigt sich Martin Kelber, Co-Trainer der Landesliga-A-Jugend des TuS Erndtebrück mehr als zufrieden mit der technologischen Anschaffung, die er überwiegend anwendet und für seine tägliche Arbeit nutzt. „So sehen die Spieler ihre eigenen Fehler und erkennen teilweise auch, dass sie manche Situationen falsch eingeschätzt haben.“

Fehler minimieren

Besonders der Blick durch das Super-Weitwinkel-Objektiv der Kamera ermöglicht dem Trainer ganz andere Möglichkeiten der Spielanalyse. Laufwege, Aufbaufehler und zu große Abstände zwischen den Abwehrketten sind so deutlicher besser zu erkennen und können den Spielern im Standbild aufgezeigt werden.

„Oftmals haben die Jungs auf dem Feld, aber auch wir Trainer, eine ganz andere Einschätzung einer Spielszene, als die, die man dann später auf dem Band sieht. Das ist schon interessant“, erklärt Kelber, der von dem System absolut überzeugt ist.

Denn die Bilder dienen nicht nur als Analysetool, sondern sind gleichzeitig auch Beleg für die Kritik des Trainerteams – das Videomaterial zerstreut fast immer billige Ausreden. Doch genau dort ist auch der Gefahrenpunkt der Technik. Werden die Spieler durch das Aufzeigen der eigenen Fehler motiviert, oder auf Dauer doch eher entnervt?

Eine zentrale Frage, die sich auch in der TuS-Jugend stellt, wie auch Martin Kelber zugeben muss. „Schwierig wird es, wenn ein Spieler öfter betroffen und zum Beispiel an mehreren Gegentoren beteiligt ist. Da kann es schon mal passieren, dass die Analyse persönlich genommen wird. Da muss man dann Fingerspitzengefühl aufbringen und versuchen den betroffenen Spieler nicht unbedingt vor der gesamten Mannschaft an die Wand zu nageln. Dann gehe ich lieber nach dem Training hin und bespreche die Szenen mit dem Jungen unter vier Augen. Das hat oft mehr Sinn dann.“

In der Regel jedoch seien die Akteure der neuen Technik gegenüber sehr aufgeschlossen und nehmen das Hilfsmittel gerne zur Verbesserung ihrer eigenen Leistung an, versichert der 36-Jährige B-Lizenz-Inhaber. „Man kann mit dem Coachin’s Eye viel gewinnen, muss aber auch aufpassen.“

Doch nicht nur bei seinen Spielern geht Martin Kelber in der Videoanalyse hart ins Gericht. Der 36-Jährige versucht auch sein Verhalten während des Spiels zu analysieren und muss ab und an auch mal über sich selbst schmunzeln, wenn er die Bilder der Videokamera sieht.

Die Kombination machts

„Da wird gebrüllt und rumgefuchtelt, obwohl auf den Bildern klar zu sehen ist, dass es eindeutig Abseits war. Da schaue ich auch hin und denke mir, dass ich gewisse Situationen einfach falsch einschätze.“

So bleibt festzuhalten, dass der Breitensportbereich Amateurfußball mehr und mehr von der Technik geprägt sein wird. Der TuS Erndtebrück ist bei weitem nicht der einzige Verein, der dieses Hilfsmittel nutzt. Dennoch sollten sich Trainer und Spieler nicht zu sehr auf stumpfes Anschauen von Videomaterial oder Datenauswertung verlassen. „Laptop-Trainer“ alleine würden das Spiel kaputt machen, die Kombination aus Datenerfassung und Fingerspitzengefühl jedoch scheint ein vielversprechender Ansatz zu sein.