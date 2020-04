TuS Erndtebrück: „Zweite“ nimmt langsam Konturen an

Um das Projekt „Neustart der zweiten Mannschaft“ war es bei den Fußballern des TuS Erndtebrück zuletzt still geworden, so dass Gerede über einen erneuten Verzicht aufkam. Dies dürfte sich nun erledigt haben, da der TuS am Dienstag in einer Pressemitteilung einen Einblick in den Zwischenstand seiner Planungen gewährte.

Klar gestellt wurden darin übrigens auch die Verhältnisse im Trainerstab. Timm Schniegeler wird Cheftrainer, Sven Engelke spielender Co-Trainer – in vorherigen Erklärungen wurden zwischen beiden keine Abstufung in der Hierarchie genannt. Als dritte Person rückt, ebenfalls als spielender Co-Trainer, Mehmedalija Čović ins Trainerteam bzw. in den Kader der „Zweiten.“

Der Ex-Profi und jetzige Innenverteidiger der ersten Mannschaft, der während der Hinrunde seine B-Elite-Lizenz erwarb, komplettiert damit das Trainer-Trio der „neuen“ Reserv. Er soll auf dem Feld neben Sven Engelke, der ebenfalls als Innenverteidiger oder als „Sechser“ seine Stärken hat, für Stabilität sorgen. Für die Bezirksliga, in der Erndtebrück II nach dem Rückzug vor dieser Saison im Normalfall eingegliedert werden dürfte, wäre damit bereits eine sehr starke Achse im Defensivbereich gegeben.

Bülow jetzt auch wieder Spieler

Für die Position dahinter, also im Tor, wurde Anfang März Frederic Radenbach vom SV Schameder als Neuzugang bekanntgegeben. Radenbach wird mit dem Athletiktrainer der ersten Erndtebrücker Mannschaft, Alexander Bülow, um den Stammplatz konkurrieren. Bülow zählt in dieser Saison zum Bezirksliga-Titelaspirant Germania Salchendorf, kommt dort aber an Stammkraft Dustin Lohmann bislang nicht vorbei.

Sven Engelke (l.) und Alexander Bülow (2.v.r.) sind kommende Saison wieder im Kader des TuS Erndtebrück II vereint. Emre Ucak, Florian Bublitz und Kastriot Alitjaha spielen derweil bei anderen Vereinen. Foto: Florian Runte

Und wer wird in der neuen zweiten Mannschaft für die Offensivaktionen zuständig sein? Mit Burak Yildiz rückt ein talentierter Spieler aus dem Oberliga-Kader ins Bezirksliga-Team, um über permanente Spielpraxis wieder in der ersten Mannschaft anzugreifen. Yildiz, der in dieser Saison neben Einsätzen im Pokal nur in drei Oberliga-Partien für je eine Halbzeit zum Einsatz kam, ist sowohl offensiv als auch defensiv auf den Außenbahnen einsetzbar und kennt die Bezirksliga aus dem Effeff. Sowohl beim TSV Weißtal als auch beim VfL Klafeld-Geisweid war er in dieser Liga unumstrittener Stammspieler.

Aus der dritten Mannschaft wagt mit der Empfehlung von neun Toren aus zwölf Partien der 20-jährige Philipp Bald den Schritt in die künftige „Zweite“. Das Erndtebrücker Eigengewächs, jüngerer Sohn von Claudius Bald, ist im offensiven und defensiven Mittelfeld beheimatet und bringt viel Robustheit und Talent mit – dennoch wird er sich strecken müssen, um vier Klassen höher Fuß zu fassen.

Kaan Sagir kommt aus Hillmicke

Als externe Neuzugänge stoßen Tim Luca Daniel von der SpVg Olpe sowie Kaan Sagir von Blau-Weiß Hillmicke zum Team. Daniel spielte bereits in der Jugend beim TuS Erndtebrück und zählte zu den Leistungsträgern der Mannschaft, die 2018 unter Ralph Schneider den Aufstieg in die A-Jugend-Landesliga schaffte. Der Siegerländer, der seine Stärken auf der offensiven Außenbahn hat, kam in seinem ersten Seniorenjahr bei Landesligist Olpe auf immerhin 13 Einsätze in 20 Partien, die er allesamt in der Rolle des Einwechselspieler bestritt.

Der Hilchenbacher Kaan Sagir wechselt von C-Ligist Hillmicke an den Pulverwald, dem er sich erst in der Winterpause angeschlossen hatte. Zuvor brachte es der 21-Jährige – meist als Startelfspieler – auf 20 Einsätze für Bezirksligist FC Altenhof sowie auf 23 Spiele für den damaligen A-Ligisten FC Hilchenbach. Er ist als „Zehner“ eingeplant.

Kaan Sagir (links) wurde im Februar als Zugang beim C-Ligisten Blau-Weiß Hillmicke mit Spielertrainer Bastian Schildt (rechts) vorgestellt. Zur neuen Saison zieht es ihn zum TuS Erndtebrück. Foto: Privat

In Summe stehen beim TuS Erndtebrück II aktuell acht Spieler im Wort. Die Verantwortlichen befinden sich in weiteren guten Gesprächen und wollen bald die nächsten Neuigkeiten verkünden.

Der TuS Erndtebrück will unbedingt wieder eine zweite Mannschaft stellen. Sollte er für 2020/21, so wie vor der laufenden Saison, erneut seine Mannschaft zurückziehen, dürfte die Reserve 2021/22 nämlich nicht als Bezirksliga-Absteiger in der Kreisliga A weitermachen, sondern müsste in der untersten Liga neu beginnen.

Unklar ist, in welche Staffel es geht

Dort, in der Kreisliga D, spielt bereits die dritte Mannschaft, die bei einer Fortsetzung der Saison theoretisch noch Chancen auf den ersten oder zweiten Platz hätte. Trainer Timo Hoffmann stellte aber bereits klar, dass die „Dritte“ in diesem Fall auf den Aufstieg verzichten werde.

Offen ließ Fußball-Abteilungsleiter Dirk Beitzel zuletzt, zu welcher Bezirksliga-Staffel für die „Zweite“ eine Zugehörigkeit beantragt werden soll. Sowohl eine Einteilung in die Hochsauerland-Gruppe, in der die Sportfreunde Birkelbach spielen, als auch eine Einteilung in die Siegerland-Gruppe, wo fünf der acht aufgezählten Spieler ihren Wohnsitz haben, ist denkbar.