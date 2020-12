2. Handball-Bundesliga TuS Ferndorf: 27:33 in Bietigheim fünfte Niederlage in Folge

Bietigheim. Der TuS Ferndorf geht mit der Hypothek von fünf Niederlagen in Folge in die WM-Pause. Warum es auch in Bietigheim nicht reichte.

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf geht mit einem schwer bepackten Rucksack ins neue Jahr. Am Mittwochabend verloren die Kreuztaler bei der SG BBM Bietigheim mit 27:33 (13:12), es war die fünfte Niederlage in Folge für den TuS, der es auch in der Halle Am Viadukt nicht schaffte, über die volle Distanz eine konstant gute Leistung abzurufen und verdient verlor. Damit wartet Ferndorf weiter auf den ersten Sieg überhaupt gegen die Süddeutschen und hat sich in der Abstiegszone eingenistet.

Es ist in diesen Zeiten beim TuS so gut wie nichts verlässlich. Mal eine gute erste Halbzeit, mal eine starke zweite, mal ein Einbruch, mal ein Schlussspurt in der Endphase. In Bietigheim legte Ferndorf ordentliche erste 30 Minuten hin, doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr zeigte die Kurve nach unten - ganz im Gegensatz zu den Gastgebern, die sich kontinuierlich steigerten und dabei auch von ihrem insgesamt stärkeren Kader und größeren personellen Optionen profitierten.

Vier Tore vorne

An den Anfangsminuten gab es aus TuS-Sicht wenig zu mäkeln, arbeitete die Abwehr noch hochkonzentriert, schnappte sie ebenso wie der gute Torwart Marin Durica viele Bälle weg und nutzte Bietigheims Schlafmützigkeit in der 3:3-Deckung, verbunden mit eigenen guten Lösungen, zu einem 7:3- bzw. 8:4-Vorsprung (14.). Doch dieser erste Schwung ebbte schnell ab, schloss Bietigheim nach der ersten Auszeit des isländischen Trainers Hannes Jon Jonsson mit defensiverer Abwehr schnell zum 7:8 auf. Mittelmann Torben Matzken war es zu verdanken, dass Ferndorf beim 11:9 wieder mit zwei Treffern vorne lag und es mit einem knappen, aber verdienten 13:12 in die Kabine ging.

Noch hielt sich die Zahl der technischen Fehler vorne wie hinten in Grenzen, doch nach dem 17:16 durch den von der BBM-Abwehr immer besser kontrollierten Andreas Bornemann ging es mit den Siegerländern bergab. Es war nach 36 Minuten deren letzte Führung. Vier Minuten später hieß es nämlich 20:17 für den Ex-Erstligisten, der durch bereits elf positive Corona-Fälle und wie Ferndorf zwei mehrwöchige Quarantänen gebeutelt wurde, nun aber in der Lage war, alle noch vorhandenen Kräfte zu bündeln. Es war klar erkennbar, dass sich die SG rehabilitieren wollte für die 23:39-Fege in Dessau am vergangenen Wochenende.

Auflösungserscheinungen

Dies gelang dem TuS nicht. Er blieb nur bis zum 20:23 durch Josip Eres (46.) auf Tuchfühlung, musste dann aber mit nachlassender Konzentration und schwindendem Selbstvertrauen abreißen lassen und fügte sich in die Niederlage. In der Abwehr machten sich sogar Auflösungserscheinungen bemerkbar, kam Bietigheim mit schnellen Beinen zu vielen einfachen Toren, die selbst der zwischenzeitlich ins Tor gerückte Lucas Puhl nicht verhindern konnte, während sich SG-Torwart Aron Edvardsson erheblich gesteigert hatte. Hätte sich Julian Schneider in der Endphase nicht mehrfach kraftvoll durchgetankt, die Niederlage wäre wohl noch deutlicher ausgefallen.

"Wir sind bei 50, 60, 70 Prozent, kriegen das noch nicht über 60 Minuten hin. Daran müssen wir weiter arbeiten", bilanzierte TuS-Trainer Robert Anderson - Worte, die der Schwede nun schon seit Wochen als Erklärung wiederholen muss.

Spiel gegen Rimpar schon im Januar?

Zumindest bleibt nach dem finalen Spiel 2020 genügend Zeit, die Energiespeicher wieder aufzufüllen, denn für Ferndorf geht es - Stand jetzt - erst am 13. Februar mit dem Spiel beim TV Hüttenberg weiter. Allerdings wird noch geprüft, ob die Nachholpartie gegen Rimpar bereits Ende Januar ausgetragen werden kann. Anderssons Hoffnung: Eine baldige Rückkehr von Kapitän Jonas Faulenbach und Patrick Weber, die auch in Bietigheim mit ihrer Erfahrung und einfachen Toren an allen Ecken und Enden fehlten. "Wir brauchen sie. Dringend", so Robert Andersson.

SG BBM Bietigheim: Edvardsson, Lehmann - Vlahovic (4), Claus (1), Öhler, Schäfer (3/1), de la Pena Morales (1), Urban, Link (6), Asmuth (2), Barthe (1), Boschen, Marcec (4), Fischer (5).

TuS Ferndorf: Durica, Puhl, Hottgenroth - Sario (3), Bornemann (2), Matzken (3), Rink, Eres (7/5), J. Schneider (7), Pechy, M. Michel (3), L. Michel, L. Schneider (2), Koloper.

Zeitstrafen: SG BBM 3, TuS 1.

Spielfilm: 1:3 (4.), 3:7 (13.), 4:8 (14.), 7:8 (17.), 9:9 (19.), 9:11 (25.), 12:13 (Halbzeit), 14:14 (33.), 16:17 (36.), 20:17 (40.), 23:19 (45.), 26:20 (49.), 28:21 (51.), 31:25 (55.), 33:27 (Ende).