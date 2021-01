TuS Ferndorf: Ab Februar wartet ein hammerhartes Programm

Für Ferndorfs Spielmacher Torben Matzken (weiß, hier im Spiel in Bieitigheim) endet die Pause bereits am 6. Januar. Dann nimmt er am Lehrgang der U21-Nationalmannschaft in Warendorf teil.

Kreuztal. Die 2. Liga ist in die WM-Pause gegangen, weiter geht es im Februar. Der TuS Ferndorf hat erst ein Drittel aller 36 Spiele absolviert.

Die Füße hochlegen, den Kopf frei bekommen, den Handball Handball sein lassen - die Spieler des Zweitligisten TuS Ferndorf sind nach ihrem letzten Spiel im vergangenen Jahr, dem 27:33 in Bietigheim, abgetaucht. Allerdings ist diese Phase der körperlichen und mentalen Regeneration überschaubar, denn bereits am 13. Januar bittet Trainer Robert Andersson wieder zur ersten Trainingseinheit. An diesem Tag beginnt auch die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten.

Torben Matzken zum Lehrgang

Für einen Spieler aus dem TuS-Kader ist die Pause noch eine Woche kürzer: Torben Matzken, 20-jähriger Spielmacher der Siegerländer, reist am kommenden Mittwoch zum Lehrgang der deutschen U21-Nationalmannschaft ins münsterländische Warendorf. Der Blondschopf ist einer von 21 Spielern der Jahrgänge 2000/2001, die Bundestrainer Martin Heuberger für die bis zum 12. Januar dauernde Maßnahme nominiert hat. Neben Matzken sind mit Johannes Jepsen (TuS N-Lübbecke), Pierre Busch (TV Großwallstadt), Merlin Fuß und Ian Weber (beide TV Hüttenberg) nur noch vier weitere Talente in Warendorf dabei, die in der Liga für einen Zweitligisten spielen.

Pause endet am 13. Januar

Am 13. Januar beginnt für den TuS Ferndorf dann die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Hinrunde und die gesamte Rückrunde. Weil die Kreuztaler am ersten Spieltag im neuen Jahr spielfrei sind, geht es für sie erst am 13. Februar mit dem Gastspiel in Hüttenberg weiter - es sei denn, es finden sich bis dahin noch Ausweichtermine für die immerhin vier Nachholpartien des TuS. Offiziell wurde noch keine der ausstehenden Partien gei der DJK Rimpar Wölfe, gegen den VfL Gummersbach, den VfL Lübeck-Schwartau und beim TSV Bayer Dormagen neu angesetzt. "Mit Rimpar sind wir im Gespräch. Vielleicht lässt sich das Spiel Ende Januar nachholen", sagte Dirk Stenger, Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH.

Fakt ist, dass auf den TuS Ferndorf ab Februar ein hammerhartes Programm wartet. Er hat bis zum offiziellen Saisonschluss am 26. Juni noch sage und schreibe 24 Spiele zu absolvieren, zum jetzigen Zeitpunkt also erst ein Drittel aller Partien absolviert. Nur für den EHV Aue und die SG BBM Bietigheim ist die Situation mit 25 Begegnungen noch extremer, während der HSV Hamburg, der Dessau-Roßlauer HV 06, der ThSV Eisenach und der TV Großwallstadt mit 15 Spielen sozusagen im Soll sind, zurzeit ohne "Hängepartien" dastehen.

Programm des TuS Ferndorf

Sa., 13. Februar: TV Hüttenberg - TuS (19.30 Uhr)

Mi., 17. Februar: TuS - TuS N-Lübbecke (19.30 Uhr)

Sa., 20. Februar: TuS - TV Großwallstadt (19.30 Uhr, Rückrundenbeginn)

Fr., 26. Februar: EHV Aue - TuS (19 Uhr)

Sa., 6. März: TuS Ferndorf - TV Emsdetten (19.30 Uhr)

So., 21. März: VfL Lübeck-Schwartau - TuS Ferndorf (17 Uhr)

Sa., 27. März: TuS Ferndorf - TSV Bayer Dormagen (19.30 Uhr)

Mi., 31. März: TuS Fürstenfeldbruck - TuS Ferndorf (19.30 Uhr)

Sa., 3. April: TuS Ferndorf - Wilhelmshavener HV (19.30 Uhr)

Fr., 9. April: ASV Hamm-Westfalen - TuS Ferndorf (19.15 Uhr)

Sa., 17. April: TuS Ferndorf - HSG Konstanz (19.30 Uhr)

Fr., 23. April: VfL Gummersbach - TuS Ferndorf (19 Uhr)

Sa., 8. Mai: TuS Ferndorf - Dessau-Roßlauer HV 06 (19.30 Uhr)

Mi., 12. Mai: DJK Rimpar Wölfe - TuS Ferndorf (20 Uhr)

So., 16. Mai: HSV Hamburg - TuS Ferndorf (17 Uhr)

Sa., 22. Mai: TuS Ferndorf - ThSV Eisenach (19.30 Uhr)

So., 30. Mai: HC Elbflorenz 2006 - TuS Ferndorf (17 Uhr)

Do., 3. Juni: TuS Ferndorf - SG BBM Bietigheim (19.30 Uhr)

Sa., 19. Juni: TuS Ferndorf - TV Hüttenberg (19 Uhr)

Sa., 26. Juni: TuS N-Lübbecke - TuS Ferndorf (18 Uhr)