TuS Ferndorf: Auch Rechtsaußen verlängert Vertrag

Spielt auch in der Saison 2021/2022 für den TuS Ferndorf: Rechtsaußen Tim Rüdiger.

Ferndorf. Nach Andreas Bornemann hat ein zweiter Spieler des Zweitligisten TuS Ferndorf seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf treibt seine Personalplanung für die kommende Saison

voran. Tim Rüdiger und die Siegerländer haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt.

Der 22-jährige Linkshänder, der mit Josip Eres in dieser Saison das Gespann auf Rechtsaußen bildet, kam 2019 von der HSG Wetzlar ins Siegerland. Als junger Spieler hat er sich in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Rot-Weißen sehr gut entwickelt und wird nun für ein weiteres Jahr das Trikot der Ferndorfer tragen. „Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln. Dabei habe ich die volle Unterstützung von Trainer und Verein. Zudem ist das familiäre Umfeld hier beim TuS definitiv ein wichtiger Faktor, so dass die Vertragsverlängerung für mich nur Formsache war“, meinte Tim Rüdiger.

„Tim verlängert bei uns, obwohl er in dieser schwierigen Saison bisher wenig Spielanteile bekommen hat. Er läuft nicht weg, sondern kämpft um jeden Zentimeter, das sagt sehr viel über seinen Charakter aus. Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit diesem sympathischen Spieler“, so der Kommentar von Mirza Sijaric, Geschäftsführer des TuS Ferndorf.