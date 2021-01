TuS Ferndorf: Beim Erstligisten gut aus der Affäre gezogen

Dutenhofen/Ferndorf. Handball-Zweitligist verliert bei der HSG Wetzlar, zeigt aber eine ansprechende Leistung. Neuzugang noch torlos.

Im einzigen Vorbereitungsspiel für die am kommenden Mittwoch, 3. Februar, gegen die DJK Rimpar Wölfe fortzusetzende Saison 2020/2021 hat Handball-Zweitligist TuS Ferndorf am Samstagabend beim Bundesligisten HSG Wetzlar mit 27:32 (15:19) verloren und sich achtbar aus der Affäre gezogen.

Die Partie gegen den aktuellen Bundesliga-Siebten in Dutenhofen diente auch dazu, den erst am Freitag präsentierten Neuzugang Christopher Klasmann im „Ernstfall“ agieren zu sehen. Der 30-Jährige blieb während seiner Einsatzzeit zwar ohne Treffer, deutete jedoch an, dass er dem TuS Ferndorf auf der so wichtigen, aber durch die Verletzungen von Jonas Faulenbach und Patrick Weber nominell geschwächten Position im linken Rückraum sehr wohl wird helfen können. Ein weiterer Lichtblick: Der junge Spanier Toni Sario warf sich trotz seines Nasenbeinbruchs ins Getümmel und gehörte mit drei Treffern sogar zu den Besseren im TuS-Dress. Das lässt hoffen für die wichtige Nachholpartie gegen Rimpar ebenso hoffen wie die Tatsache, dass Torwart Lucas Puhl nach den Eindrücken vom Samstag schon fast wieder der „Alte“ ist. Der Gummersbacher bot ebenso wie Marin Durica eine gute Leistung. Mit Tim Hottgenroth setzte Trainer Robert Andersson auch den dritten Keeper ein.

Bis zum 7:6 sogar in Führung

Der Zweitligist lag bis zum 7:6 nach einer knappen Viertelstunde sogar leicht vorne, ehe die Hessen die Führung übernahmen und die erste Ferndorfer Schwächeperiode unmittelbar vor der Halbzeitpause zu drei Treffern in Folge zum 19:15-Zwischenstand nach 30 Minuten nutzten. Nach dem Seitenwechsel stellte die HSG auf eine offensivere Abwehr um, zog auf 25:19 weg und nötigte Robert Andersson zur Auszeit. Die zeigte positive Wirkung: Seine Mannschaft agierte nun wieder konzentrierter und halbierte den Sechs-Tore-Rückstand (27:30/57.), um in den letzten Minuten wieder dem Favoriten, der auf vier Spieler, die an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilgenommen haben, darunter der Schwede Anton Lindskog im WM-Finale gegen Dänemark, verzichten musste. Den Schlusspunkt zum 32:27 für Wetzlar setzte Lars Weissberger mit einem Siebenmeter-Heber.

Robert Andersson dürfte vor allem der gute konditionelle Zustand seiner Mannschaft gefallen haben, scheinen sich die harten Trainingseinheiten der vergangenen Wochen seit der Wiederaufnahme des Trainings am 13. Januar auszuzahlen.

TuS-Tore: Bornemann (5), Eres (3/2), Matzken, Rink, Sario, J. Schneider (je 3), Pechy (2), M. Michel, Puhl, L. Schneider, Koloper, Rüdiger (je 1).