TuS Ferndorf: Fünfter Abgang steht fest

Ferndorf. Es ist nachwievor unklar, wann die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf wieder ins Mannschaftstraining in der Halle einsteigen können bzw. dürfen. Der neue Trainer Robert Andersson nimmt offiziell am 1. Juli seine Arbeit auf. Der Trainingsstart orientiert sich auch am Beginn der Saison 2020/2021. Spekuliert wird, dass der 1. Spieltag am 3./4. Oktober absolviert wird. Zumindest wurde dieser Termin in der jüngsten Videokonferenz der in der nächsten Saison 19 Zweitligisten genannt.

Weil vieles Kaffeesatzleserei ist, verzögern sich bei vielen Vereinen die Personalplanungen – auch beim TuS Ferndorf. Der hat bislang nur Abgänge, aber keine Neuzugänge zu verzeichnen. Zu Julius Lindskog Andersson (VfL Lübeck-Schwartau), Marijan Basic, Moritz Barwitzki (beide HSG Krefeld) und Jan Wicklein (Ziel unbekannt) hat sich jetzt ein fünfter Spieler gesellt, der den Verein verlassen wird: Rückraumspieler Jonas Müller zieht es nach zwei Jahren im Siegerland zurück in seine hessische Heimat. Sein Vertrag in Ferndorf läuft aus.

Neitsch-Zukunft offen

Magnus Neitsch. Foto: Reinhold Becher

Der 24-Jährige, der 2018 vom TV Hüttenberg bzw. der HSG Rodgau Nieder-Roden (Zweitspielrecht) zum TuS Ferndorf gekommen war, wurde immer wieder von Verletzungen zurück geworfen und war deshalb nur selten in der Start-Sieben zu sehen. In der abgebrochenen Saison 2019/2020 kam der gebürtige Gießener in elf der 24 Spiele zum Einsatz.

Weiter offen ist, ob der TuS Ferndorf an Magnus Neitsch fest hält. Die Gespräche zwischen dem Verein und dem Linksaußen laufen noch. Sportlicher Leiter Mirza Sijaric hatte im April gesagt, dass sich die Wege trennen würden.