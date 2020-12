TuS Ferndorf: Gegen Eisenach muss der Glaube zurückkommen

Kreuztal Partie TuS Ferndorf gegen Eisenach ist richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf. Für Lucas Puhl kommt ein Einsatz noch zu früh

Der Kopf. Er spielt eben auch in jedem Sport eine wichtige Rolle. Das hat der TuS Ferndorf in den vergangenen beiden Spielen am eigenen Leib erfahren.

Gegen den Wilhelmshavener HV verspielte man eine Zwei-Tore-Führung in den letzten Spielminuten, gegen Hamburg hatten die Schützlinge von Robert Andersson schwache 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, die dazu führten, dass man eine 17:12-Führung hergab und das Spiel verlor. Für Trainer Robert Andersson liegt dieses Problem vor allem im mentalen Bereich: „Handballerisch bin ich voll zufrieden. Wir müssen nun dahin kommen, dass wir auch vom Kopf die Spiele zu Ende bringen. Es gilt, in den wichtigen Momenten voran zu gehen.“

Andersson appelliert: Als geschlossene Mannschaft agieren

Vor dem Spiel am Mittwoch gegen den ThSV Eisenach appelliert der Schwede nochmal daran, als eine geschlossene Mannschaft zu agieren: „Wir müssen zusammenhalten und Kampf und Leidenschaft in die Waagschale werfen. Darauf wird es gegen Eisenach und auch gegen Elbflorenz ankommen. Das sind beides Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe liegen. Hier müssen wir jetzt den nächsten Schritt machen und mal wieder Punkte mitnehmen. Es werden richtungsweisende Spiele für uns sein, die den weiteren Saisonverlauf charakterisieren werden.“

Der heutige Gegner ThSV Eisenach hat aus den vergangenen vier Spielen nur zwei Punkte geholt, steht in der Tabelle aber genau vor dem TuS (12.). „Eisenach ist eine ganz andere Mannschaft als Hamburg. Sie spielen eher klassisch, sprich mit Rückraumschützen, die auch mal von zehn Metern werfen. In der Abwehr sehe ich sie etwas schwächer, deswegen werden wir dort unsere Chancen bekommen“, sagt Robert Andersson.

Abwehrchef Koloper kehrt gegen Eisenach zurück

Der andere Spielstil der Thüringer führt dazu, dass auch Abwehrchef Branimir Koloper zurückkehren wird, der gegen Hamburg die vollen 60 Minuten auf der Bank verbrachte. Koloper kehrt sowieso an alte Wirkungsstätte zurück, erlebte er mit dem ThSV fünf gute Jahre bevor es ihn über Zürich und Lübbecke nach Ferndorf zog. Auch Lucas Schneider wird wieder Spielzeit erhalten, das bestätigte der Coach bereits vorab. Für Lucas Puhl wird ein Einsatz wohl noch zu früh kommen, er ist körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Robert Andersson hat trotz der jüngsten Ergebnisse weiterer vollstes Vertrauen in seine Mannschaft, nur muss jetzt der Glaube auch wieder zurückkehren: „Leistungssport ist kein Lottogewinn. Hier schenkt dir niemand etwas, sondern du musst es dir mit harter Arbeit verdienen. Die Jungs arbeiten hart, ihnen fehlt aber manchmal schlicht der Glaube an den Sieg. Jeder darf Fehler machen, aber ich möchte sehen, dass sich alle voll reinhauen und alles für den Sieg geben.“ Vor fast genau einem Jahr gewann der TuS in Eisenach 30:26. Eine Wiederholung dessen wäre ein schönes Geschenk am Vorabend des Heiligen Abends.