TuS Ferndorf: Julius Lindskog Andersson MVP der Saison

Am Ende einer abgebrochenen Saison gibt es beim TuS Ferndorf noch einmal richtig Grund zur Freude. Die Trainer und Manager der 2. Handball Bundesliga haben Julius Lindskog Andersson zum Spieler der Saison 2019/20 gewählt und „damit die herausragenden Leistungen des Ferndorfer Spielmachers in der abgelaufenen Spielzeit bestätigt“, wie der Verein auf seiner Internetseite unterstreicht. Weiter ist dort zu lesen: „.Julius war nicht nur Haupttorschütze beim TuS, sondern auch ein spielstarker Mittelmann, der sich in Ferndorf hervorragend entwickelt hat.“

„Richtig cooler Abschluss“

„Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, aber freue mich natürlich riesig über diese Ehre“, sagte der ruhige Schwede, als er in seiner Heimat von der Auszeichnung erfuhr. Für ihn bedeutet die Auszeichnung einen „richtig coolen Abschluss von einer tollen Zeit, die ich beim TuS Ferndorf hatte.”

„Der sympathische Schwede wird dem TuS nicht nur sportlich fehlen, auch als Mensch, denn Julius ist ein Gewinn für jede Mannschaft. Das ist ein starkes Statement der HBL für Julius, aber auch für das gesamte Team. Julius ist halt ein cooler Typ und ein echtes Vorbild für viele junge Spieler.” kommentierte der Ferndorfer Geschäftsführer Mira Sijaric die Ehrung. Neben der Auszeichnung zum MVP für Julius Lindskog Andersson wurde Jan Gorr vom HSC Coburg zum Trainer der Saison gekürt.