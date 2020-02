TuS Ferndorf: Lucas Schneider bleibt das Pech treu

Eigentlich wollte sie Roger Becker, der Medienbeauftragte des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf, die Frage nach dem aktuellen Kranken- und Verletztenstand in der Pressekonferenz nach dem mit 26:27 so unglücklich verlorenen Heimspiel gegen TuSEM Essen an Michael Lerscht gar nicht stellen – weil der TuS-Trainer sie offiziell gar nicht hätte beantworten dürfen. Die Handball-Bundesliga – und damit sind 1. und 2. Liga gemeint – „verbietet“ ihren Vereinen, die Öffentlichkeit konkret über die Malessen der Protagonisten zu informieren. Der Datenschutz lässt grüßen...

Aber Michael Lerscht hatte dann doch das dringende Bedürfnis, die zahlreichen TuS-Fans im Foyer der Sporthalle Stählerwiese aufzuklären, ohne die Niederlage gegen eines der Topteams der 2. Liga mit der Personalknappheit im Rückraum zu entschuldigen. Und wer genau hinhörte, was Michael Lerscht zu sagen hatte, der muss sich in dieser Hinsicht für die kommenden Wochen durchaus Sorgen machen, auch wenn die Mannschaft eben auch ohne wichtiges Personal einen Aufstiegsfavoriten in den Schwitzkasten genommen hatte.

Und so liest sich das aktuelle Bulletin des TuS Ferndorf:



Patrick Weber: Die hartnäckigen Rückenprobleme, die dem Ex-Coburger seit Wochen zu schaffen machen, haben sich als noch nicht genau identifizierter Bandscheibenvorfall im Brustbereich entpuppt. Eine schlimmere Diagnose hätte es für den 2,05 m-Mann und das gesamte Team nicht geben können, denn dem Shooter droht eine Pause bis zum Saisonende. „Davon gehe ich aus“, sagte Mirza Sijaric, Geschäftsführer der TuS Ferndorf GmbH und Sportlicher Leiter der Zweitliga-Mannschaft. Dies ist für Weber ein schwerer Rückschlag, hatte sich der Hüne doch immer besser integriert, enorme Wurfgewalt und Präzision bewiesen.

Lucas Schneider: Eine Essener Abwehraktion bei einem Wurfversuch des Linkshänders in der zweiten Halbzeit hat böse Folgen. „Am Daumen ist etwas gebrochen oder abgebrochen. Ich werde noch diese Woche operiert und leider wieder einige Wochen ausfallen“, berichtete der 24-Jährige am Montag frustriert. Lucas Schneider ist in den vergangenen Jahren wiederholt von Finger- und Gelenkverletzungen an seiner Wurfhand zurückgeworfen worden, hatte sich danach aber immer wieder zurück gekämpft.

Jonas Faulenbach: Mit dem Hessen musste gegen Essen ein zweiter halblinker Rückraumspieler passen. „Jonas ist krank“, erklärte Michael Lerscht. Nun, es handelt sich um eine temporäre Geschichte. Ob er am Samstag beim Gastspiel in Aue wieder dabei sein kann? Unklar. Zumindest aber ist ein längerfristiger Ausfall nicht zu befürchten.

Jonas Müller: Der 23-Jährige ist auch einer dieser Pechvögel. Nach ausgeheilter Handverletzung plagen ihn jetzt Probleme mit der Schulter des rechten Wurfarms. Die Reizung lässt keine harten Würfe zu. Gegen Essen saß Müller auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Marijan Basic: Der Kroate musste gegen Essen wegen der vielen Ausfälle länger auf die Platte als geplant, obwohl er noch immer nicht vollständig von seiner entzündeten Achillessehne geheilt ist. Da der Spielmacher die Partie schmerzfrei zu Ende brachte, ist dies ein kleiner Silberstreif am Horizont, wobei eine volle Belastbarkeit kurzfristig nicht möglich sein dürfte.





Angesichts dieser nach einer weitgehend verletzungsfreien Hinrunde jetzt über den TuS hereinbrechenden Pechsträhne macht sich Mirza Sijaric Gedanken über eine kurzfristige Neuverpflichtung: „Wir müssten was machen.“ Einen möglichen Kandidaten haben ihm die SGSH Dragons just am 1. Februar vor der Nase weggeschnappt: Der Nordwest-Drittligist aus Schalksmühle und Halver angelte sich Rückraumspieler Brian Gipperich (22), einen talentierten Linkshänder aus der Konkursmasse des HC Rhein Vikings. Für Sijaric drängt die Zeit, denn am 14. Februar schließt das Transferfenster.