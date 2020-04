TuS Ferndorf: Michael Lerscht vor stillem Abschied

16 Jahre lang ging es für Michael Lerscht nahezu täglich nach Kreuztal. Genauer gesagt in die Stählerwiese. Erst als Spieler, dann als Trainer des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf. Dass diese Zeit im Sommer mit seinem Engagement beim Ligarivalen ASV Hamm-Westfalen enden wird, war klar. Dass sie aber nun so abrupt vorbei geht, damit hat auch der Trainer nicht gerechnet. Einen echten Abschied von den Fans wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

Fünf Jahre Cheftrainer

„Das wird so kommen“, hat sich auch Michael Lerscht selbst schon mit diesem Thema beschäftigt. „Ich werde wahrscheinlich erstmal nicht in die Stählerwiese kommen können“, schaut der Lehrer mit etwas Wehmut auf die aktuelle Situation, schiebt aber auch gleich hinterher. „Da muss man aber auch differenzieren. Für mich persönlich ist es natürlich echt bitter, aber es gibt wichtigeres, als meinen emotionalen Abschied.“ Denn der wäre es zweifellos geworden. Besonders in den vergangenen fünf Jahren als Cheftrainer, 2015 hatte Michael Lerscht nach dem Abschied von Erik Wudkte und dem zweiten Zweitliga-Aufstieg des TuS ein schwieriges Erbe angetreten, prägte er die Erfolgsgeschichte maßgeblich mit. „Die Zeit hat mir extrem viel bedeutet, ich habe viele enge Freunde kennengelernt und eine Vielzahl schöner Momente erlebt“, blickt Michael Lerscht zurück. Es sind mittlerweile so viele geworden, dass es ihm schwer fällt, einen besonders hervorzuheben. „Auch, wie wir nach dem Abstieg zurückgekommen sind und eine unglaubliche Drittliga-Saison gespielt haben, werde ich nie vergessen.“

Nach Platz 17 und dem Klassenerhalt in seiner Premierensaison ging es 2016/17 als 18. und zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer eine Liga runter. Es folgte ein fast beispielloser Durchmarsch, erst am letzten Spieltag ließ der TuS gegen die SG Schalksmühle-Halver beim 18:18-Unentschieden den ersten Punkt liegen, stand aber natürlich schon lange als Rückkehrer in die zweithöchste Spielklasse fest. Dort gelang in der Vorsaison mit Rang acht die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, auch in diesem Jahr steuerten die Ferndorfer klar auf den Klassenerhalt zu.

Gedanke kam schon bei Unterschrift

Am 18. November 2019 wurde dann das bestätigt, was bereits zuvor spekuliert worden war. Michael Lerscht verlässt den TuS Ferndorf, schließt sich mit dem ASV Hamm-Westfalen einem Top-Team der zweiten Liga an. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch schon darüber nachgedacht, wie das letzte Heimspiel wird. Das wären für mich sehr emotionale und aufregende Momente geworden“, ist sich Michael Lerscht sicher.

Als Gästetrainer mit Hamm?

Fast genauso sicher ist nun aber auch, dass es diese nicht geben wird. Vorerst zumindest. „Realistisch betrachtet kann die Saison nicht zu Ende gebracht werden“, glaubt auch Michael Lerscht. Zumal Geisterspiele für die meisten Vereine wirtschaftlich nicht möglich wären, ein Abbruch so die einzige Option scheint.

Eine Rückkehr in die Stählerwiese könnte es aber dennoch geben. Dann aber mit dem ASV Hamm-Westfalen. Als Gästetrainer. „Ich hoffe, dass das Spiel dann auch dort steigen kann und durch die Umbaumaßnahmen nicht in einer Ausweichhalle“, blickt Michael Lerscht bereits auf dieses Szenario voraus. „Da würde ich mich extrem drauf freuen.“ Und so könnte es doch noch einen verspäteten, emotionalen, Abschied geben. Denn man darf sich sicher sein, dass die TuS-Anhänger ihrem langjährigen Trainer diesen bescheren würden. Auch als Gästecoach im Trainingsanzug des ASV Hamm-Westfalen...