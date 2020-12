TuS Ferndorf: Nächste enttäuschende Leistung

An Marin Durica, der hier einen Wurf von Adrian Wöhler abwehrt, lag es sicher nicht, dass Ferndorf in Eisenach verlor.

Eisenach. Die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf orientieren sich nach der dritten Niederlage in Folge langsam Richtung Abstiegszone.

Beim TuS Ferndorf steckt der Wurm drin! Mit dem 24:28 (10:13) beim ThSV Eisenach kassierte der Handball-Zweitligist seine dritte Niederlage in Folge und rutscht in der Tabelle langsam Richtung Abstiegszone. Die Leistung war unterm Strich wie schon beim Auswärtsspiel in Wilhelmshaven enttäuschend. Dieses Urteil durfte vor allem der TuS-Angriff auf sich münzen.

Von den Halbpositionen kommt nichts

Ganze acht Feldtore in der ersten Halbzeit - allein diese Zahl zeigte, wo beim TuS Ferndorf in den ersten 30 Minuten das Kardinalproblem lag. Hätte sich der junge Mittelmann Torben Matzken nicht so gut in Szene gesetzt, sich immer wieder im "eins gegen eins" behauptet, Siebenmeter herausgeholt und selbst vier Treffer erzielt, es hätte ganz böse ausgesehen um die Gäste, deren Rückraum - mit Ausnahme Matzkens - nach der Ankunft in Thüringen offenbar im Bus geblieben war. Von den Halbpositionen kam so gut wie nichts Effektives, ließ sich die Ein-Tore-Ausbeute (Julian Schneider) sicherlich nicht nur durch das Fehlen von Jonas Faulenbach und Patrick Weber erklären. Das war klar erkennbar: Der Ferndorfer Angriff strotzt zurzeit nicht gerade vor Selbstvertrauen.

Martin Potisk nicht zu stoppen

Die vielen Fehler im Aufbau und Abschluss dürften vor allem Marin Durica frustriert haben, denn der leistete mit seinen Paraden (u.a. zwei abgewehrten Siebenmetern) eigentlich gute Vorarbeit wie auch die Deckung insgesamt besser funktionierte als in den vergangenen Spielen. Trainer Robert Andersson hatte sich in der Startformation diesmal für die körperlich starke Innenblock-Kombination Branimir Koloper/Thomas Rink entschieden, um den Eisenacher Rückraum effektiver bekämpfen zu können. Abgesehen von den individuell starken Aktionen eines Martin Potisk (4) klappte das recht gut. Dennoch: Um sich am Vorweihnachtsabend noch ein vorzeitiges Geschenk zu machen, bedurfte es in Halbzeit zwei einer klaren Leistungssteigerung vor allem der Offensive.

Ein Blondschopf allein auf weiter Flur

Die gab es zwar, doch ein Torben Matzken allein auf weiter Flur konnte es an diesem Abend nicht richten. Der Blondschopf mühte sich weiter nach Kräften, blieb aber zu oft auf sich alleine gestellt, weil das Zusammenspiel mit den Nachbarspielern an allen Ecken und Enden hakte. Ein Toni Sario, Andreas Bornemann und zum größten Teil auch Lucas Schneider erwischten einen rabenschwarzen Mittwoch.

So war es letztlich nur Torben Matzken und einem weiter auf gutem Niveau agierenden Marin Durica, der trotzdem nach 48 Minuten Platz machen musste für "Comebacker" Lucas Puhl, zu verdanken, dass die Siegerländer nicht schon frühzeitig die Segel streichen mussten. Weil auch Eisenach zwischenzeitlich Fehler an Fehler reihte, bestand sogar bis in die Schlussphase hinein für den Gast die Chance auf Zählbares - und das trotz "Rot" für Thomas Rink (54.).

Kurzer Hoffnungsschimmer

In Unterzahl verkürzte Matzken - wer auch sonst - auf 22:24, wenig später Josip Eres, dem insgesamt aber auch vieles misslang, auf 23:25. Die TuS-Hoffnung währte jedoch nur kurz: Als Mattis Michel am überragenden ThSV-Keeper Blaz Voncinca, der auf eine Quote von 36 Prozent abgewehrter Würfe kam, gescheitert war, der von der TuS-Abwehr nie zu kontrollierende Martin Potisk und Adrian Wöhler per Strafwurf auf 27:23 stellten, war die Niederlage nicht mehr zu verhindern. Vier verworfene Siebenmeter taten ihr übriges.

Fazit: Das Spiel in Eisenach hat so klar wie noch nie offen gelegt, wie sehr dem TuS Ferndorf die Halblinken Jonas Faulenbach und Patrick Weber fehlen. Bis auf Torben Matzken hängen die Rückraumspieler seit Wochen mächtig durch. Die zu hohe Fehlerquote des Angriffs können auch die weitestgehend guten Torhüter zurzeit nicht kompensieren.

TuS Ferndorf: Durica, Puhl, Hottgenroth (n.e.) - Bornemann (1), Matzken (10/2), Sario (2), Eres (3), J. Schneider (2), Rink (2), M. Michel (2/1), Pechy (1), L. Michel (n.e.), Rüdiger (1), L. Schneider.