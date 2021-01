TuS Ferndorf: Rückraumspieler verlängert Vertrag

Will mit dem TuS Ferndorf auch in der Saison 201/2022 Tore und Siege bejubeln: Andreas Bornemann.

Ferndorf. Beim TuS Ferndorf gibt es mit Blick auf die nächste Saison die erste Vertragsverlängerung eines Spielers.

Die Winterpause ist für die Zweitliga-Spieler des TuS Ferndorf vorbei.

Am vergangenen Mittwoch haben die Ferndorfer die Vorbereitung auf die

Saison, die nach der Weltmeisterschaftspause im Februar wieder

startet, begonnen. Gleichzeitig kann der TuS in Sachen Personal Erfreuliches vermelden.

Andreas Bornemann, 26-jähriger Linkshänder, hat seinen Vertag

mit den Rot-Weißen um ein weiteres Jahr verlängert. Somit wird der

Rückraumspieler, der in der aktuellen Saison bereits 47 Treffer in zwölf

Spielen für die Siegerländer erzielte, auch in der Saison 2021/22 für den

TuS auf Torejagd gehen. Der Hesse geht in sein drittes Jahr beim

Siegerländer Traditionsverein.

„Ich fühle mich wohl in Ferndorf, da war es für mich keine schwierige

Entscheidung, mit dem Team und den tollen Fans im Rücken ein weiteres

Jahr um Punkte zu spielen und alles zu geben“, so Andreas Bornemann.