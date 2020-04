TuS Ferndorf: Saison mit Höhen und Tiefen

Wirklich abrupt kam das Saisonende für den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf nicht. Seit Wochen hatte rund um die Stählerwiese niemand mehr mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs gerechnet. Seit Dienstag ist nun auch offiziell klar, dass auf dem Paket nichts mehr geht, die Saison abgebrochen wird. Rang neun steht für die Ferndorfer in der Abschlusstabelle nun zu Buche, nach Platz acht im Vorjahr die zweitbeste Bilanz der Vereinsgeschichte. Doch für die Mannschaft des scheidenden Trainers Michael Lerscht war es eine Saison mit Höhen und Tiefen.

Foto: Manuela Nossutta /Funkegrafik NRW

August

Nach einer ordentlichen Vorbereitung gab es für den TuS am ersten Spieltag gegen den HSV Hamburg ein böses Erwachen. Ferndorf offenbarte Schwächen in allen Mannschaftsteilen, war beim 21:28 quasi über die komplette Spielzeit hinweg chancenlos. Eine Woche später kam es sogar noch schlimmer, bei TuSEM Essen geriet der TuS unter die Räder, bekam das starke Essener Offensivspiel nie unter Kontrolle und unterlag mit 22:35. „Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung“, musste Lerscht zerknirscht zugeben.

In Essen kassierte der TuS eine klare Niederlage. Foto: Julian Kaiser

September

Die Wende folgte im ersten Heimspiel. Mit einem überragenden Patrick Weber im Angriff und einem starken Marin Durica im Tor besiegte Ferndorf den EHV Aue mit 26:22, ließ in der ersten Halbzeit nur sechs Gegentreffer zu und fuhr den ersten Saisonsieg ein. Eine Woche später legte man beim TV Emsdetten gleich nach. Wieder hatte ein TuS-Keeper seinen großen Auftritt. Diesmal war es Tim Hottgenroth, der seiner Mannschaft beim Stand von 22:22 kurz vor Schluss mit einer wichtigen Parade half, die es ihm mit dem Siegtreffer im direkten Gegenzug durch Matthis Michel dankte. Zwar unterlag der TuS in der Folge zuhause den Wölfen aus Rimpar, bei denen Torhüter Max Brustmann endgültig zum Ferndorfer Albtraum wurde und das Tor quasi vernagelte, doch mit dem überraschenden 24:21-Erfolg in Lübbecke gelang den Ferndorfern der dritte Saisonsieg, der in der Tabelle Rang zehn bedeutete.

Oktober

Das Sigel „Pflichtsieg“ trug das 28:23 gegen die noch punktlose HSG Krefeld. Es sollte jedoch der letzte Erfolg für längere Zeit werden. Nach einer ordentlichen Leistung in Coburg, die jedoch keine Punkte brachte, wurde der TuS zuhause von Bayer Dormagen regelrecht zerlegt (22:34). Auch die angespannte Personallage ließ Lerscht nicht als Ausrede gelten.

Enttäuschte Ferndorfer Gesichter nach der Klatsche gegen Dormagen. Foto: Reinhold Becher

November

Auch in der Folge fehlte den Ferndorfer Mal das Glück, Mal die nötige Portion Cleverness. So gingen die Spiele gegen Hüttenberg und in Gummersbach unglücklich verloren, das Remis gegen Hamm diente jedoch als Mutmacher. Doch nach der Niederlage beim HC Elbflorenz und dem Remis im Kellerduell gegen Konstanz, wo der TuS diesmal allerdings das letzte Wort hatte und in der Schlussphase ausglich, war man endgültig kurz vor den Abstiegsplätzen angekommen.

Dezember

Der Dezember sollte dann so etwas wie der Monat des TuS Ferndorf werden. Noch nicht bei der knappen Niederlage in Bietigheim, aber ab dem 23:19-Heimsieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Es folgten Auswärtserfolge beim extrem heimstarken ThSV Eisenach und im Weihnachtsspiel vor 8942 Zuschauern beim HSV Hamburg. Ferndorf hatte sich im Abstiegskampf etwas freigeschwommen.

Erleichterte Ferndorfer nach dem Heimsieg gegen den TV Emsdetten. Foto: Reinhold Becher

Februar

Die unglückliche Niederlage gegen TuSEM Essen, bei der die Ferndorfer zum Auftakt ins Jahr 2020 kurz vor Schluss selbst noch die Chance auf den Sieg hatten, tat der ansteigenden Formkurve keinen Abbruch. Siege in Aue, gegen Emsdetten, ein Punkt bei „Angstgegner“ Rimpar und ein Erfolg gegen Nettelstedt-Lübbecke brachten ein ordentliches Polster auf die Abstiegsplätze.

März

Der 28:24-Erfolg in Krefeld brachte dann sogar den Sprung auf Rang neun, den der TuS letztmals am neunten Spieltag vor seiner Pleitenserie inne hatte und Platz vier in der Rückrundentabelle. Es war das letzte Spiel von Michael Lerscht als Trainer des TuS Ferndorf und die letzte Partie, bevor die Saison ihr jähes Ende fand.