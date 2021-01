TuS Ferndorf: Zwei der vier Nachholspiele sind terminiert

Ferndorf. Die Zweitliga-Handballer bestreiten ihr erstes Punktspiel 2021 jetzt doch schon vor ihrem offiziellen Jahresstart am 13. Februar.

Die Handball-Bundesliga hat inzwischen zwei der vier Nachholspiele des Zweitligisten TuS Ferndorf terminiert.

So wird das am 12. Dezember 2020 ausgefallene Heimspiel gegen die DJK Rimpar Wölfe am Mittwoch, 3. Februar, ausgetragen. Anwurf ist um 19 Uhr in der Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal. Zuschauer sind nicht zugelassen. Zehn Tage später, am 13. Februar, setzen die Nordsiegerländer dann die reguläre Saison mit der Begegnung beim TV Hüttenberg fort. Am ersten kompletten Spieltag im neuen Jahr am 5./6./7. Februar sind die Ferndorfer die spielfreie Mannschaft in der 19er-Liga. Zur Vorbereitung auf die Rimpar-Begegnung gastiert der TuS am 30. Januar zu einem Testspiel beim Bundesligisten HSG Wetzlar, gegen den man in den vergangenen Jahren schon mehrfach geprobt hat und zu dem man freundschaftliche Beziehungen pflegt.

Sario bricht sich das Nasenbein

Die bereits Anfang Oktober gestrichene Partie des fünften Spieltages beim TSV Bayer Dormagen wurde von der HBL für Freitag, 12. März, neu angesetzt. Beginn im Bayer-Sportcenter ist um 19.30 Uhr. An diesem Wochenende legen die 1. und 2. Bundesliga eine generelle Punktspielpause ein, weil in Berlin das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele ausgetragen wird - mit Deutschland. Noch keine neuen Termine gibt es für die Ferndorfer Nachholpartien in eigener Halle gegen den VfL Lübeck-Schwartau (vom 4. Spieltag) und den VfL Gummersbach (vom 10. Spieltag).

Derweil reißen die schlechten Nachrichten aus dem personellen Bereich nicht ab. Im Training hat sich Toni Sario das Nasenbein gebrochen. Der Spanier ist nach Patrick Weber und Jonas Faulenbach damit der dritte der drei Spieler im linken Rückraum, die sich verletzt haben.