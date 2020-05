TuS Müsen kapituliert vor den strengen Auflagen

Müsen. Die Triathlon-Saison 2020 im Siegerland ist um eine weitere Veranstaltung ärmer geworden. Der TuS Müsen hat die 29. Auflage seines Kindelsberg-Triathlons abgesagt. Er hätte am 26. Juli stattfinden sollen.

Neues Orga-Team Obwohl der TuS Müsen die Online-Anmeldung für den Kindelsberg-Triathlon zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, wäre am 26. Juli mit einem ausgebuchten Starterfeld zu rechnen gewesen. Um die 29. Auflage im nächsten Jahr wird sich ein neu gebildetes Orga-Team kümmern, in dem jeder Helfer eine konkrete Aufgabe übernimmt.

Damit fällt nach dem Cross-Duathlon „Hünsborn2bewild“ (5. April) des RSV Osthelden und dem 33. Triathlon Buschhütten des TV „Germania“ Buschhütten, vorgesehen für den 10. Mai, auch der dritte Abschnitt der von der Volksbank unterstützten Kreismeisterschaft im Du- und Triathlon flach. Die vierte und letzte Station ist am 5. September der Cross-Duathlon des ASC Weißbachtal. Hier ist über eine Durchführung oder Absage noch keine Entscheidung gefallen.

Gesundheitsschutz geht vor

„Wir haben die Vorbereitungen im März und April einige Zeit ruhen gelassen, aber seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder darüber diskutiert, ob und wie wir unsere Veranstaltung durchführen können. Athleten, Betreuer, Zuschauer, Helfer, Organisatoren – bei allen Überlegungen stand der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass sportliche Ambitionen und sportliches Ehrenamt niemals die Gesundheit der Beteiligten gefährden sollten“, begründet Organisator Torsten Menn die Absage.

Im Vorjahr wurde der Kindelsberg-Triathlon in Müsen nicht gerade mit gutem Wetter verwöhnt. In diesem Jahr fällt er sogar aus. Foto: Julian Maletz

Er hat eine klare, emotional geprägte Meinung, die seine Mitstreiter teilen: „So sehr wir unsere Veranstaltungen lieben, so wenig wollen wir weg vom Triathlon-Erlebnis für alle. Was wäre eine Sportveranstaltung ohne Zuschauer, frisch gebackenen Kuchen, dafür vielleicht mit Personenbegrenzung, Abstandsmarkierungen und eine Siegerehrung ohne Sieger im Livestream bei Facebook? Wir wollen keine Abstandswächter unter den Zuschauern, keine streng getrennten Aufbau-Teams oder Plexiglas-Labyrinthe im Ziel-Bereich. Wir sind ein Wald- und Wiesensportfest. Das ist in unserem Selbstverständnis ein Prädikat. Wir wollen den Mix aus ambitionierten Leistungssportlern auf ihren Rennmaschinen auf der Jagd nach Sekunden genauso wie die Hobbyathleten auf ihren Drahteseln. Wir wollen die Klappstühle der Anwohner am Straßenrand genauso wie die Betreuer mit ihren Stoppuhren an der Strecke und die Kinder, die ihre Eltern anfeuern oder umgekehrt. Wir wollen den Geruch von Waffeln und Gegrilltem und alkoholfreies Bier gut finden.“

Neue Radständer und Schwimmleinen

Dabei wäre der TuS Müsen bestens vorbereitet gewesen, um als Ausrichter erneut zu überzeugen: In diesem Jahr hatte der Verein in Eigenleistung komplett neue Radständer für die Wechselzone gebaut, neue Schwimmleinen eigenständig geknüpft und beabsichtigte, im Nachwuchsbereich noch attraktivere Angebote zu bieten. Und: Die Radstrecke wurde im Verlauf der langen Hauptstraße durch den Ort saniert. Es wären also optimale Bedingungen für die Triathleten gewesen. Wären...

Und so blicken die Müsener bereits ins nächste Jahr. „Wir planen schon jetzt und sagen voraus, dass es mit den passenden Rahmenbedingungen ein besonderes Event geben wird“, glaubt Torsten Menn.