TV Jahn Siegen: Ein Rückschritt aus freien Stücken

Obwohl sie den Klassenerhalt geschafft haben, treten die Basketballer des TV Jahn Siegen nicht mehr in der Landesliga an. Das sind die Gründe.

Siegen. Die Basketball-Szene im Siegerland steckt mitten in einem Umbruch, verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Stritten sich in der vergangenen, nicht beendeten Saison 2019/2020 auf Landesliga-Niveau noch drei Mannschaften aus der Region, so wird es in der nächsten Spielzeit nur noch ein Team sein, nämlich der TuS Fellinghausen.

Der TV Freudenberg hat die Klasse in Richtung Oberliga verlassen und ist damit – zumindest für eine Saison – die alleinige Nummer eins im Siegerland-Basketball. Durchaus überraschend ist dagegen der Rückzug des TV Jahn Siegen aus der Landesliga. Die Krönchenstädter ziehen sich wieder in die Bezirksliga zurück. Dies bestätigte Trainer Philipp Sarx: „Wir wollen in der Mannschaft zwar nochmal endgültig darüber abstimmen, aber wir gehen freiwillig eine Klasse tiefer.“

Mehrere Stützen des Teams sind weg

Es sind in erster Linie personelle Gründe, die die Jahner dazu zwingen. Mehrere Stützen der Mannschaft aus der Vorsaison sind weggebrochen, darunter mit Jan Himken und Noah Schenk zwei wichtige Scorer. Die sich abzeichnenden Verluste haben eine markante Erhöhung des Altersdurchschnitts zur Folge und konnten bislang auch nicht durch externe Neuzugänge aufgefangen werden.

Platz acht beim Abbruch Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im März belegten die Basketballer des TV Jahn Siegen in der Landesliga den achten Platz. Dieser Rang hätte am Saisonende bei einem normalen Liga-Verlauf zum Klassenerhalt gereicht. Durch den vorzeitigen Saisonabbruch gibt es keine sportlichen Absteiger.

Und so bleibt den Siegenern nichts anderes übrig, den Kader durch junge, hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen, durchaus beachtlichen Reservoir aufzufüllen. „Da bieten sich Jungs an“, ist Philipp Sarx von der Qualität einiger Nachwuchscracks überzeugt. Die U18 hat sich in den vergangenen Jahren für die Oberliga qualifiziert und wurde vom Westdeutschen Basketball-Verband auch für die Saison 2020/2021 entsprechend der Jugendranglisten in die Oberliga eingruppiert. Die üblichen Qualifikationsrunden fallen aus.

Beim Blick in die Zukunft ist Philipp Sarx, der sich wegen Sprunggelenkproblemen voll auf seine Aufgabe als Trainer konzentrieren und nur im Notfall aktiv eingreifen will, trotz oder gerade wegen dieses Umbruchs und der strategischen Neuausrichtung optimistisch: „Mit dieser neuen Mischung aus erfahrenen und jungen, schnellen Spielern möchten wir am liebsten gleich wieder in die Landesliga aufsteigen. Ich denke, die Mannschaft hat das Zeug dazu.“

Ins Training sind die Jahner übrigens noch nicht wieder eingestiegen, obwohl der Verein dafür seit dem 30. Mai bei Einhaltung der Abstands- und Hygienievorschriften „grünes Licht“ gegeben hat. Da die neue Saison nicht vor September beginnen dürfte, sieht Philipp Sarx trotz der Integration anderer Spieler keine Eile.

Vom Spieler, über den Spielertrainer zum Trainer: Philipp Sarx (rechts). Foto: Lutz Großmann

Vorbehaltlich der endgültigen Ligeneinteilung – die vom Westdeutschen Basketball-Verband Ende Mai veröffentlichte ist vorläufig – wird es auch 2020/2021 SI-Derbys in der Bezirksliga geben. Der TuS Fellinghausen und der TV Freudenberg haben ihre „zweiten Wellen“ für diese Spielklasse gemeldet.