TVE Netphen berät über Drittliga-Verbleib

Durch die Entscheidung des Deutschen Handball-Bundes (DHB), auch die 3. Ligen abzubrechen und ohne Absteiger zu werten, ergibt sich für die Handballerinnen des TVE Netphen plötzlich die Möglichkeit auf eine weitere Saison in der Drittklassigkeit. Sportlich lagen die Johannländerinnen nach 17 von 22 Partien mit acht Punkten am Tabellenende, der Rückstand auf das rettende Ufer betrug sieben Zähler. Trotz aufsteigender Form eine fast unlösbare Aufgabe. Doch ob der TVE sein Recht auf den Klassenerhalt wahrnimmt, ist noch unklar. „Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen“, bestätigt Cornelius Vowinckel, Förderkreis-Vorsitzender, auf Nachfrage. Bis zum 20. Mai muss die Meldung erfolgen. „Diesen Zeitrahmen wollen wir aber nicht ausreizen“, so Vowinckel.

Zwei Leistungsträgerinnen gehen

Maßgeblich dafür, ob es freiwillig eine Klasse runter in die Oberliga geht, ist dabei die personelle Zusammensetzung. An der Seitenlinie und auf der Platte. Denn Trainer Matthias Hoffmann hört nach vier Spielzeiten auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. „Wir sind mit Kandidaten im Gespräch. Das hängt aber auch von verschiedenen Faktoren ab“, erklärt Vowinckel. „Denn Trainer in der 3. Liga zu sein, bringt einen ordentlichen zeitlichen Aufwand mit sich. Das muss man auch wollen“, weiß der Förderkreis-Vorsitzende. Aber auch die Kaderzusammensetzung ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher den Verein verlassen werden die Brasilianerin Gilvana Mendes Nogueira (Vowinckel: „Aufgrund der Pandemie hätte es keinen Sinn mehr gehabt, sie hier zu behalten. Außerdem wollte sie auch wieder nach Hause“) und Führungsspielerin Marit Vonnahme, die ihr Studium abgeschlossen hat und sich beruflich anders orientiert. (Vowinckel: „Sie ist als Spielerin und Mensch ein herber Verlust für uns“). Auch hinter weiteren Akteurinnen stehen noch Fragezeichen.

Potenzieller Neuzugang

In Sachen Neuzugängen befindet sich der Verein laut Vowinckel in guten Gesprächen mit einer Linkshänderin für den rechten Rückraum. „Sie würde aber nur unter der Maßgabe kommen, dass wir in der 3. Liga bleiben“, erklärt der Förderkreis-Vorsitzende. Denn besonders aus der Distanz fehlte dem TVE oft die Durchschlagskraft, weniger als 20 Treffer im Schnitt in der abgebrochenen Spielzeit sprechen eine deutliche Sprache. Neben dem potenziellen Neuzugang, „der uns definitiv weiterbringen würde“, ruhen die Hoffnungen auf Hannah Kania. Die Halblinke plagte sich zuletzt mit Verletzungsproblemen, wird aber zum Saisonstart wieder zur Verfügung stehen.

Einbußen halten sich in Grenzen

Doch die Corona-Krise brachte dem Verein nicht nur die Chance auf den Klassenerhalt, sondern drückt natürlich auch etwas auf die Geldbörse. „Wir merken es natürlich, aber es ist zu verschmerzen“, gibt Vowinckel Entwarnung. „Uns kommt dabei zugute, dass wir eine der ganz wenigen Drittligisten sind, die mit einer Amateurmannschaft spielt. Damit sind die laufenden Kosten nicht so hoch.“ Dennoch würden natürlich die Einnahmen aus Heimspielen und von Sponsoren fehlen, die mit der aktuellen Situation zu kämpfen haben.