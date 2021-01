TVE Netphen bleibt auch online sportlich aktiv

Netphen. Kein Präsenzsport, aber der Mehrspartenverein will seine Mitglieder trotzdem fit und bei der Stange halten. Und das sind die Ideen.

Neues Jahr und noch ist kein Wiedereinstieg in den Präsenzsport in Sicht. Nicht nur für den TVE Netphen ist es deshalb wichtig, seine Mitglieder trotzdem fit zu halten. Hierzu bietet der große Mehrspartenverein allen Interessierten auf der vereinseigenen Homepage tve-netphen.de Video-Sportangebote u.a. des Landessportbundes NRW an. Der LSB ermuntert seine Mitglieder, sich mit dem täglich wechselnden „Video-Angebot des Tages“ unter dem Motto „#trotzdemsport im TVE“ zu bewegen.

Angebot für alle Altersgruppen

Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder gibt es dort abwechslungsreiche Bewegungsangebote für drinnen und draußen. Die verschiedenen Sportgruppen werden ermuntert, zur üblichen Trainingszeit gemeinsam dieses Alternativprogramm zu nutzen und sich online auszutauschen und in Kontakt zu bleiben.

Gutscheinaktion

Besonders freut sich der Verein über Rückmeldungen, gute Ideen und Beiträge von Erlebnissen, Geschichten, Sportaktivitäten für einen Blog auf der Homepage unter der Email-Adresse trotzdemsport@tve-netphen.de (facebook oder instagram). Unter allen geposteten Einsendungen verlost der Verein Gutscheine für örtliche Geschäfte.

Alle Infos zur Aktion „#trotzdemsport im TVE“ auf tve-netphen.de.