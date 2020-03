TVF und VC 73: Doppelaufstieg in Freudenberg ist möglich

Freudenberg. Für zwei Mannschaften aus Freudenberg könnte die Coronavirus-Krise aus rein sportlicher Sicht auch ihr Gutes haben: Den Volleyballern des VC 73 Freudenberg und den Basketballern des TV Freudenberg winkt der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Beide Teams belegen – Stand jetzt – in ihren Ligen den zweiten Platz.

Volleyball

Die Saison 2019/2020 ist definitiv beendet. Dies haben der Dachverband und wenig später die Regionalverbände mitgeteilt. Die Regelung gilt bereits für alle Ligen bis zur Regionalliga und wird vom Deutschen Volleyball-Verband auch für die tieferen Ligen empfohlen. Die Spielzeit wird nach aktuellem Tabellenstand gewertet. Ungeklärt ist noch die Auf- und Abstiegsfrage.

Für den VC 73 Freudenberg bedeutet dies: Nach 17 (von ursprünglich 20 Spielen) Platz zwei in der Regionalliga West hinter dem RSV Much & Buisdorf. „Ich habe den Jungs in einer Mail in der Nacht auf Samstag zu diesem tollen Abschneiden gratuliert“, sagte VC-Trainer Norbert Homrighausen, nachdem er die für einen längeren Zeitraum letzte Trainingseinheit durchgeführt hatte. Die „Flecker“ wiederholten damit das starke Abschneiden aus ihrer Aufstiegssaison 2017/2018. Im Vorjahr belegten sie den vierten Rang.

Als Abschlusszweiter bietet sich den Freudenbergern die Chance, über Relegationsspiele in die 3. Liga aufzusteigen. Ob, gegen wen und vor allem wann diese Ausscheidungsspiele stattfinden könnten, ist allerdings völlig offen. Der Zeitkorridor ist noch groß, denn die neue Saison beginnt erst im Spätherbst. Freudenberg hat gegenüber den zuständigen Gremien bereits mitgeteilt, die Option eines etwaigen Drittliga-Aufstiegs wahrnehmen zu wollen – entweder über eine mögliche Relegation oder auf direktem Weg, falls West-Meister Much & Buisdorf verzichten sollte.

„Das Gros der Mannschaft hat sich dafür ausgesprochen“, sagte Norbert Homrighausen. Nur Jonas Waffenschmidt und Matthias Fischer hätten wegen ihres fortgeschrittenen Volleyball-Alters persönliche Bedenken angemeldet und angekündigt, für die 3. Liga nur sporadisch zur Verfügung zu stehen. Die Entscheidung der Spieler führte dann auch beim „Trainer des Jahres 2019“ unserer Zeitung zu einem Sinneswandel. Vor zwei Jahren, als Freudenberg in einer ähnlichen Situation war, plädierte Norbert Homrighausen noch für einen Verzicht.

Basketball

Der TV Freudenberg, der ein sehr gutes Verhältnis zum VC 73 pflegt, befindet sich in einem anderen Schwebezustand. Zwar ist auch für den Landesligisten die Saison 2019/2020 definitiv nach 18 von 22 Spielen beendet, doch eine Entscheidung, ob und wie die Saison gewertet wird, steht noch aus.

Miguel Ben Meftah (rechts) hofft mit dem TV Freudenberg auf den Aufstieg in die Oberliga. Foto: jasmin burges

Schließen sich die Basketballer den Volleyballern an – und das scheint möglich –, darf sich der TV Freudenberg ebenfalls über Platz zwei freuen und wäre wegen des besseren direkten Vergleichs mit den punktgleichen Teams BG Hagen III und TuS Iserlohn Kangaroos II sowie der Tatsache, dass Meister SV Hagen-Haspe III nicht aufsteigen darf, über den erstmaligen Sprung in die Oberliga freuen. „Das wäre verdient, weil wir diese Position schon lange inne haben. Wird alles annulliert, würden wir um den Aufstieg betrogen“, sagt Trainer Heikel Ben Meftah, ergänzt aber: „Ich hätte mir natürlich gewünscht, wir hätten die komplette Saison spielen dürfen.“ Die vorzeitigen Glückwünsche zum Aufstieg lehnte er allerdings vehement ab. Für die Heimspiele gegen den TV Jahn Siegen (hätte am vergangenen Sonntag stattfinden sollen) und die RE Baskets Schwelm II am 29. März waren die Flyer bereits gedruckt und die Show-Acts gebucht. Und auch auf die Saison-Abschlussparty hatten sich alle schon gefreut.

„All das, was gerade über uns hereinbricht, ist schwer in Worte zu fassen“, so ein nachdenklicher Heikel Ben Meftah, der als Solo-Selbstständiger, der u.a. an Schulen Kurse gibt, das Vereinstraining leitet und Teammanager der deutschen Nationalmannschaft ist, von den Auswirkungen der Pandemie extrem hart getroffen ist.