Pass in die Gasse #217

Pass in die Gasse #217 Unterstützung nicht als Teil von, sondern als Gesellschaft

In der Coronakrise rückt man in Wittgenstein zusammen. Sportvereine sind von der Pandemie gezeichnet, können aber auch selbst helfen.

In Feudingen unterstützen dreißig Ehrenamtliche als „Dorfgemeinschaft“ viele Hilfsbedürftige während der Coronakrise. In Bad Laasphe wird in der WhatsApp-Gruppe „Jeder hilft jedem“ Unterstützung organisiert. Das „Kinosnack-Taxi“ des Residenz-Kinos dreht täglich seine Runden, um häuslichen Cineasten und Netflix-Fremdgängern den Filmabend zu versüßen. Mehrere Dorfjugenden und andere Provinz-Ultras helfen Senioren bei dem täglichen Einkauf und agieren als Lieferdienste vom Supermarkt bis zur Apotheke.

Dies sind nur Beispiele. Die Solidarität der Menschen in Wittgenstein stimmt, viele spüren, dass Menschlichkeit und Empathie keine Floskeln, sondern Säulen des gesellschaftlichen Lebens sind.

Von Seiten des Sports hält sich die Unterstützung noch in Grenzen. Das ist keine Anklage – Hilfe soll stattfinden, wenn sie denn möglich ist. Wer nicht hilft, macht sich keineswegs schuldig. Hinzu kommt, dass Sportvereine über Nacht ihres Existenzgrundes beraubt wurden und die eigenen Probleme keine kleinen sind. Und doch darf an den Status als e.V. appelliert werden, also den „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zweck“.

Gerne darf im Homeoffice darüber nachgedacht werden, welche Hilfe wen erreichen kann. Von Babysitting über Sachspenden bis zur Spendenaktion für karikative Einrichtungen findet jede Hilfe seine Lücke. Oder Versteigerungen eines Pokals, Wimpels oder altehrwürdigen Trikots (signiert!) – vieles kann online gestartet werden. Nicht als Teil von, sondern als Gesellschaft.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

wenn ein 4-7 vor rückrundenstart nichts zu bedeuten hat

.