VfB Banfe dreht an seinem Jubeltag die Zeit zurück

Mit dem Fahrrad in die Festhalle, eine Hand am Lenker, die andere greift um den Lederball. Staunen und Applaus bei den Festgästen – so hatte man sich beim VfB Banfe die Situation für den Festkommers zum 100. Vereinsgeburtstag ausgemalt. Der Coronavirus machte dem zwar einen Strich durch die Rechnung, einen kleinen Applaus gibt es dann aber doch für Hartmut Bergen, Andreas Roth und Marcus Poburski, als sie gestern am späten Nachmittag ihre Räder in den Innenhof des Heimatmuseums schieben.

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Der VfB Banfe wird am 4. Juni 2020 stolze 100 Jahre alt. Der Festkommers fällt wegen Corona zwar aus, doch die Dorfjugend feiert das Jubiläum auf ihre Weise... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und malt die Straßen und Pflaster im Dorf mit Glückwünschen und dem Wappen in Vereinsfarben an. Grund genug, sich die Geschichte des Vereins genauer anzusehen. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Der Gründungsmythos besagt, dass zwei Männer im Jahr 1919 mit dem Fahrrad nach Herborn fuhren, um einen Ball zu kaufen, ehe der Verein ein Jahr später, am 4. Juni 1920, offiziell gegründet wurde. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Die Pioniere des VfB Banfe in der Saison 1920/21 waren (hinten von links) Fritz Schmidt, Adolf Schmidt, Fritz Schmidt, Otto Schmidt, Otto Schmidt sowie (mittlere Reihe von links) Wilhelm Schmidt, Karl Haßler, Paul Göbel sowie (vordere Reihe) Adolf Scheuer, Richard Stenger und Paul Frank. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Der Sportplatz auf dem Buchholz war nach Wiesen im Ilsetal und nahe der ehemaligen Oberförsterei die dritte Spielstätte des VfB Banfe. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Schon 1932 fand der Verein seine Heimat. Das Foto zeigt, wie der heutige Sportplatz des VfB Banfe mit großem Arbeitseinsatz hergerichtet wird. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Das Panorama auf der Höhe ist seither ein prägendes Merkmal des Platzes... Foto: Erwin Roskosch

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... an dem diese Holzhütte aus den 70er Jahren als Geräteraum und Spielterunterschlupf zugleich diente. Das Foto zeigt ihren späteren Abtransport zum Kartoffelbratplatz im Volperschen Feld. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Umgekleidet wurde sich jahrzehntelang unten im Dorf, wo das Lokal Rothenpieler viele Jahre als Vereinslokal diente. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Erst 1987 wurde nämlich das heutige Sportheim des VfB Banfe gebaut. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Gespielt wurde damals noch auf Asche. Erst 2007 wurde der Kunstrasen verlegt. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und mit der Schlüsselübergabe offiziell eingeweiht. Foto: Benedikt Bernshausen

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Ausgebessert werden musste der Platz seither nur einmal - im Fünfmeterraum. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Wo normalerweise gespielt wird, kann übrigens auch mal gemeinsam gefrühstückt werden. Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Am Platz tut sich weiter etwas. 2019 wurde eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und im Mai dieses Jahres ging die neue LED-Flutlichtanlage in Betrieb. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Blicken wir auf die sportliche Entwicklung des VfB. Diese Spieler gewannen in den Spielzeiten 1947/48 und 1948/49 den Wittgensteiner Kreispokal. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag In diesen Zeiten liefen auch Heinrich Saßmannshausen (rechts) und Erwin Roskosch (links) für den VfB auf. Letzterer... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... hatte auch als Fotograf große Qualitäten. Er bescherte dem Verein diese Spielszenen aus den 60er Jahren. Foto: Erwin Roskosch

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... die in dieser Brillanz Seltenheitswert haben. Foto: Erwin Roskosch

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Diese Männer bescherten dem VfB seine vielleicht größte Stunde. Sie wurden 1975/76 Meister der Kreisklasse und stiegen in die Bezirksklasse auf, in der sich der VfB Banfe bis 1980 hielt. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Der damalige VfB-Vorsitzende Hans Walle nimmt den Meisterpreis von Staffelleiter Dr. Hans Lüster entgegen... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und gratuliert seinerseits dem damaligen Meistertrainer Theo Meier. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Auf die guten Jahre folgte aber eine lange Talfahrt bis in die zweite Kreisklasse, ehe dieser Mannschaft 1990/91 unter Trainer Ernst Ermert der Wiederaufstieg in die erste Kreisklasse gelang. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag 14 Jahre später folgte der Abstieg, 2005 jedoch der direkte Wiederaufstieg. Der wurde im Rahen des Banfer Festzugs gefeiert. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Trainer damals: Marco Schneider. Foto: Lars-Peter Dickel

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Der mit seiner Mannschaft auch etwas für die Sponsoren tat. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Das sportliche Highlight des abgelaufenen Jahrzehnts: Der sensationelle Kreispokalsieg im September 2013 gegen den fünf Klassen höher spielenden Oberligisten TuS Erndtebrück... Foto: WP

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... der wenige Monate später zur Revanche zum Sportfest antrat. Foto: Benedikt Bernshausen

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Im gleichen Jahr wurde die "Zweite" Meister und gewann den von Westfalenpost, Sparkasse und Brauerei Bosch ausgerichteten Offensiv-Cup. Foto: Lars-Peter Dickel

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag 2015 gewinnt der VfB den Stadtpokal... Foto: Peter Kehrle

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Die Mannschaft wird in dieser Saison Vizemeister der Kreisliga B... Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und erreicht ein Aufstiegs-Entscheidungsspiel zur Kreisliga A, das in Dahlbruch nach großem Kampf und vor vielen Zuschauern mit 1:2 gegen den SV Setzen verloren geht. Foto: Peter Kehrle

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Unter dem aktuellen Trainer René Röthig belegt der VfB in den zurückliegenden Jahren Mittelfeldplätze in der Kreisliga B. Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Im Jubiläumsjahr sorgt der VfB durch den Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft unter Trainer Dennis Dietrich (links) ... Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... sowie als erstes Team, das während der Corona-Pandemie mit einem ausgeklügelten Hygiene-Konzept das Training wieder aufnimmt, für Schlagzeilen. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Zum "Hundertjährigen" sendet Bundespräsident Frank Walter Steinmeier eine Plakette... Foto: Privat / Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und der Verein bringt eine 131 Seiten starke Festsschrift heraus. Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Sie zeigt unter anderem Fotos von der Fahnenweihe im Jahr 1952. Die Aufschrift "Durch Sport und Spiel zu höherem Ziel" ist immer aktuell - kann allerdings auf verschiedene Weisen interpretiert werden. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Auch diverse Festzüge, hier im Jahr 1955, sind darin festgehalten. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Die Brauerei Hasseröder veranstaltete im Rahmen des NRW-Cups für A-Kreisligisten ein Gewinnspiel, das dem VfB Banfe 1999 einen neuen Vereinsbus bescherte. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag In den vergangenen Jahren mehrfach zu Gast: Die Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge. Foto: Heiko Rothenpieler

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Unvergessen ist die Stickeralbum-Aktion im Jahr 2016. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Das Foto zeigt die "Macher" von "VfB goes Panini" mit dem Vorsitzenden André Becker (rechts) und Fotograf Peter Kehrle (links). Foto: WP

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... die dafür sorgten, dass gesammelt, getauscht und geklebt wurde. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Stickeralbum und Chronik zeigen auch die anderen Abteilungen im VfB Banfe, in dem nicht nur Fußball gespielt wird. Hier ist die Tanzgruppe bei der Matinee in Bad Laasphe zu sehen. Foto: Florian Runte

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag Auch den Kinderkarneval in Banfe gestaltet der VfB mit... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... ebenso die Weihnachtsmärkte... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... und Festzüge, hier mit den Mitgliedern der Aerobicgruppe. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... oder denen der Frauenturngruppe. Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag So dicht darf zwar nicht beieinander gestanden werden, dennoch wird es heute sicher das eine oder andere Prosit auf den "Hundertsten" des VfB geben... Foto: WP

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... für den sich auch die Kinder im Dorf... Foto: Verein

VfB Banfe feiert seinen 100. Geburtstag ... ins Zeug gelegt haben. Foto: Verein

So wie einst die Gründer ihres Vereins holen sie das Spielgerät aus dem 37 Kilometer entfernten Herborn. Andreas Roth scheut keine Kosten, um einen Ball aufzutreiben, wie er tatsächlich vor hundert Jahren üblich war: aus Leder natürlich, mit großen Nähten und einer Blase, die außen noch hervorguckt. Nur logisch, dass der Ball herumgereicht und unter die Lupe genommen wird – nur die wenigsten der heutigen Mitglieder wissen, wie sich so ein Ball anfühlt.

„Wenn man den mit Wucht vor den Oberschenkel bekommen hat, hatte man da länger was von“, verrät Andreas Roth. Werner Bergen, der in den 50er- und 60er Jahren in der „Ersten“ spielte, erinnert sich: „Wir haben die Bälle bei uns repariert. Mein Papa war Sattler.“

Mini-Film zum Jubiläum

Bergen betreibt in Banfe heute einen Einzelhandel für Gardinen und andere Heimtextilien, einen Sattler gibt es nicht mehr im Ort – wie so vieles anderes auch, worüber an diesem Tag gesprochen wird.

Die drei wackeren Radfahrer beispielsweise klappern vor ihrer Ankunft am Heimatmuseum, wo bereits über 150 Ausgaben der neuen Festschrift über den Biertisch gehen, noch die eine oder andere Station aus der Vereinsgeschichte ab. Immer mit dabei: Eine Kamera in den Händen von Björn „Turnbeutel“ Schäfer, der am Morgen die Radfahrer nach Herborn begleitet.

Der Vorsitzende André Becker (2. v. l.) nimmt den historischen Ball von Marcus Poburski, Andreas Roth und Hartmut Bergen (v. l.) entgegen. Foto: Florian Runte

Auf dem Buchholz, der einstigen VfB-Spielstätte in den 1920er und frühen Dreißigerjahre, filmt er später die Alten Herren. Der damalige Sportplatz ist zwar weiter frei von Bewuchs, aber nicht mehr als Fußballplatz erkennbar – auch, weil inzwischen eines der großen Windräder darauf steht. Im Film soll zu sehen sein, wie einer der Alten Herren den Ball mit einer klassischen „Kerze“ gen Himmel jagt, ehe er auf dem gegenüberliegenden Berg von der heutigen Spielergeneration auf dem jetzigen Platz aufgenommen wird. Sobald Schnitt und Ton erledigt sind, soll die Sequenz bei Youtube oder Facebook zu sehen sein.

Auf dem Weg vom Platz hinab ins Dorf landet man zwangsläufig beim langjährigen Vereinslokal Rothenpieler, ebenso bekannt unter dem Hausnamen Blass.

Prosit im Vereinslokal

Das hat zwar seit 2012 geschlossen, innen sieht es aber so tadellos und gemütlich aus, als kämen die Gesangsvereine und die Fußballer wie eh und je. Kein Staub auf den Pokalen, keine Patina auf den vielen Erinnerungsfotos – sogar frisches, gezapftes Bier serviert Luise Rothenpieler den drei Männern, die ihr Glück beim Anstoßen kaum fassen können. Die Wirtin im Ruhestand gönnt sich einen Schnaps und sagt, als sie ihr Glas hebt: „Möge der Verein noch lange leben.“

Erinnerungen leben auf

So viel Pathos und so viel Nostalgie muss erlaubt sein am 100. Geburtstag, zumal selbst kleine Zusammenkünfte in letzter Zeit ja kaum vorhanden waren. Es gibt also viel zu erzählen und bereden – nicht nur zum Thema Fußball, doch selbstredend stehen die früheren Spiele und gemeinsamen Erlebnisse an diesem Abend im Mittelpunkt.

Am Museum, das den aus Herborn geholten Lederball in seine Ausstellung aufnehmen wird, wird schließlich die Chronik verkauft. Als die Mitglieder durch die Seiten blättern, kommen mit Blick auf die Fotos wie gewünscht Erinnerungen und Anekdoten hoch. Dabei wird zum Teil auch die Gelegenheit genutzt, sich gegenseitig zu foppen: „Guck mal, da warst du noch schlank...“