VfB Banfe verschiebt sein „Hundertjähriges“

Als der Vorsitzende André Becker Mitte Februar auf der Jahreshauptversammlung des VfB Banfe über den Ablauf des 100-jährigen Vereinsjubiläums informierte, war die Festhalle auf dem Alertsberg bis auf den letzten Stuhl besetzt.

Unter den Mitgliedern herrschte völlig zu Recht Optimismus, Euphorie und Vorfreude auf die insgesamt drei Veranstaltungen, die im Rahmen des „Hundertjährigen“ im Sommer über die Bühne gehen sollten. Dann kam die Coronakrise und damit nun auch die vorläufige Absage der Jubiläumssause, das habe eine Telefonkonferenz aller Vorstandsmitglieder am Wochenende ergeben, wie Becker mitteilte: „Das ist natürlich sehr bitter für uns, da wir schon alle Planungen abgeschlossen hatten, aber angesichts der Umstände war die Absage alternativlos und da bringt auch alle Aufregung nichts.“

Festkommers erstmal verschoben

Immerhin konnte mit dem eigentlich am 4. Juni steigenden Festkommers, in dessen Rahmen an den Gründungstag vor 100 Jahren erinnert werden sollte, ein vorläufiger Kompromiss gefunden werden.

Große Ehre: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sendet diese Plakette an den VfB Banfe für das 100-jährige Bestehen des Vereins. Foto: Privat

„Wir haben uns im Vorstand entschieden, den Festkommers erstmal auf den 2. Oktober 2020 zu verschieben, natürlich unter der Voraussetzung, dass bis dahin derartige Großveranstaltungen aus medizinischer Sicht durchführbar sind“, erklärte Becker weiter. Sollte auch dieser Termin wegen des Coronavirus nicht möglich sein, findet der Festkommers ebenfalls im Jahr 2021 statt. Das Dorffest, was eigentlich am 24.-26. Juli diesen Jahres steigen sollte, ist bereits für den 23.-25. Juli 2021 angedacht, während für die Sportwoche, ursprünglich vom 14.-19. August geplant, nächstes Jahr noch ein exakter Termin gefunden werden muss. Zusatzkosten entstehen für den VfB Banfe immerhin keine, da die Musikverträge wegen des Absagegrunds der „höheren Gewalt“ annulliert werden.

„Aber da muss ich auch betonen, dass sich die Musiker sehr fair verhalten und wir daran arbeiten, dass sie einfach nächstes Jahr auf dem Dorffest auftreten können.“ Ob die Stadtmeisterschaft im Fußball, die eigentlich Teil der Sportwoche sein sollte, dieses Jahr dennoch auf dem Banfer Sportplatz ausgetragen werden wird, richtet sich laut Becker nach den Entscheidungen des Fußball- und Leichtathletik Verband Nordrhein Westfalens, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werde.

Kollidierende Termine

Im Jahr 2021 dürfte eine Ausrichtung dagegen schwieriger sein, da der Nachbarverein SV Feudingen ebenfalls sein 100-jähriges Vereinsjubiläum feiern wird und somit ein (inoffizielles) Anrecht auf die Austragung hätte. „Das respektieren wir natürlich“, verspricht der Vorsitzende des VfB, der den Mitgliedern im Jubiläumsjahr dennoch etwas bieten möchte. So wird die circa 130-140 Seiten umfassende Festschrift ab dem 4. Juni wie geplant gegen einen Obolus zwischen drei und fünf Euro erhältlich sein. Wo die Mitglieder diese kaufen können, bleibt noch offen, Überlegungen gehen von einem „to-go“-Verkauf im Heimathaus bis zu einem von Fußballern organisierten mobilen Verkaufsstand im Dorf.

Schauspiel für die Mitglieder

Einen zweiten Lichtblick soll eine weitere Aktion am 4. Juni darstellen, in dessen Rahmen Platzwart Andreas Roth und VfB-Mitglied Björn Schäfer eine Szene aus der Banfer Vereinsgeschichte nachstellen: Im Jahr 1919 fuhr ein namentlich unbekannter, Banfer Spieler mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung nach Herborn, um in einem dortigen Lederwarengeschäft einen Fußball zu kaufen. Nach einem Jahr zwanglosen Kick, resultierte 1920 dann die Gründung des VfB.

Den genauen Ablauf gilt es noch einzustudieren, wie Becker verlauten ließ, die Mitglieder können das Spektakel von Roth und Schäfer jedoch über die Sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram verfolgen. So steigt 2020 immerhin ein virtuelles Jubiläum, ehe die richtige Sause – aller Voraussicht nach – 2021 folgen wird.