Werden auch in der Saison 2021/2022 die Verantwortung tragen: Tobias Rath (links) und Ralf Stein.

Fußball VfB Burbach setzt Vetrauen in seine Trainer

Burbach. Beim Fußball-A-Kreisligisten geht es mit dem Trainerduo Tobias Rath/Ralf Stein auch in die Saison 2021/2022.

Nachdem die Verantwortlichen des VfB Burbach vor kurzem auf der Kommandobrücke der zweiten Welle mit Uli Reinhard einen neuen Trainer installiert haben, folgt nun die Verlängerung mit den beiden Trainern der ersten Mannschaft. Ralf Stein und Tobias Rath werden somit auch in der Saison 2021/2022 das Trainerteam des A-Kreisligisten bilden.

Harmonie

"Wir freuen uns, dass Ralf und Tobi bereits frühzeitig ihre Verträge verlängert haben. Das Gespräch über die Vertragsverlängerung hat keine fünf Minuten gedauert, denn beide Seiten fühlen sich in der aktuellen Konstellation wohl. Ralf und Tobi identifizieren sich zu 100 Prozent mit dem Verein und leisten, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen, eine hervorragende Arbeit. Unsere Mannschaft befindet sich aufgrund des jungen Durchschnittsalters im Moment in einem Entwicklungsprozess", so der sportliche Leiter Samer El Kassem.

Auch die beiden Trainer äußerten sich zu ihrer Verlängerung. „Wir fühlen uns in Burbach nach wie vor pudelwohl. Die Arbeit mit der Mannschaft macht unheimlich viel Spaß. Die Jungs sind engagiert, lernbereit und entwicklungsfähig. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit den sportlich Verantwortlichen unkompliziert. Wir spüren das Vertrauen des Vorstands. Das macht die Arbeit für uns als Trainer sehr angenehm“, so Ralf Stein. Tobias Rath ergänzt: „Unsere Spieler sind sehr motiviert und ziehen voll mit. Es macht Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Das passt in dieser Konstellation wie der berühmte Deckel auf den Topf."