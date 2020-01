Siegen-Wittgenstein. Der VfL Bad Berleburg ist mit einem Sieg in das Jahr 2020 gestartet – doch zufrieden war Trainer Martin Uvira nach dem Test in Altenhof nicht.

VfL Bad Berleburg hat noch viel Arbeit vor sich

Rund drei Wochen bevor in ihren Ligen wieder der Fußball läuft, haben Landesligist VfL Bad Berleburg und Bezirksligist SF Birkelbach ihre ersten Testspiele absolviert. In die Röhre guckte dagegen der TuS Erndtebrück, bei denen der Gegner SV Ottfingen (Bezirksligist) den Test wegen Personalmangels absagte.

FC Altenhof – VfL Bad Berleburg 1:3 (0:2). Aus spielerischer und personeller Sicht fühlte sich so mancher Anhänger des VfL Bad Berleburg in Altenhof an die vergangenen Monate erinnert. Trotz einiger guter Ansätze und dem 3:1-Sieg war VfL-Trainer Martin Uvira nur mäßig zufrieden: „Wir wollten mit wenig

Ballkontakten und vielen Passstaffeten Altenhof ans Laufen bringen, doch das ist uns wirklich nicht gut gelungen“, resümierte Uvira, der nur auf einen Auswechselspieler zurückgreifen konnte. Mit Jan-Philipp Dörnbach, Mahmood Omar, Benedikt Schneider (alle krank), Marc Uvira (Patellasehnen-Probleme), Alexander Krowarz und Niklas Duchardt (Aufbautraining) fehlten sechs Spieler. Einzig bei den Toren blitzte der Klassenunterschied auf, als Ahmad Ibrahim (2./36.) und Tarek Benyagoub (53.) trafen. Für Altenhof erzielte Jan Stein das Tor (88.).

VfL Klafeld-Geisweid – SF Birkelbach 7:2 (2:1). Dem Ergebnis wollte Carsten Roth nach dem Duell mit dem A-Ligisten aus dem Siegerland keine „große Bedeutung“ zuschreiben: „Die Partie war bis zur 60. Minuten total offen und die Jungs haben unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt.

In der Schlussphase brechen die SF Birkelbach ein

Hinten raus waren wir dann einfach müde, was auch der harten Trainingswoche geschuldet war“, erklärte Carsten Roth im Hinblick auf die 2:7-Pleite bei den Fürsten. Im Hofbachstadion glich Michael Treude (26.) die Führung von Klafelds Justin Groos aus (23.), ehe Lars Treude kurz vor der Pause (40.) die erneute Führung des VfL besorgte. Zwar gelang Are Wolzenburg noch der Ausgleich (49.), doch Mohammed Mackfaye (51.),

Özedemir Alperen (62.), Nico Dreisbach (84.) und Steffen Öhm (86./90.) erhöhten später.

Die weiteren Partien: VfL Klafeld-Geisweid II – SF Birkelbach II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Philip Vierschilling (35.), 1:1 Samuel Madsak (43.), 2:1 Jonathan Kuhli (71., Eigentor).

A-Junioren: Rot-Weiss Lüdenscheid – TuS Erndtebrück 3:6 (2:5). Tore: 0:1/1:4 Enis Adigüzel (4./38.), 0:2 Eliezer Ngyombo (11.), 0:3 Tom Bette (14.), 1:3 Jona Niemiec (17.), 2:4 Timon Jürgens (40.), 2:5 Phil Menke (45.), 2:6 Alex Klosa (66.), Max Gutberlet (87.)