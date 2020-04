VfL Bad Berleburg holt ehemaligen U21-Nationalspieler

„Stillstand ist Rückschritt“, denkt sich allem Anschein nach der Landesligist VfL Bad Berleburg und reagiert auf die Abgänge von Alexander Krowarz (SV Feudingen) und Torben Birkelbach (Spfr. Edertal), indem er einen in Wittgenstein bisher unbekannten Spieler aus dem Hut zaubert.

Wie der Verein heute bekannt gab, sichert sich die Stöppel-Elf die Dienste von Drancy Muadi-Ngonge – der 25-Jährige kommt vom FC Ederbergland aus der Verbandsliga Hessen Mitte in die Badestadt.

Ausbildung in der Jugend-Bundesliga

Der Deutsch-Kongolese, der seine Jugendzeit bei Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen verbrachte, gilt dabei als schneller und robuster Offensivspieler, der auf den Außen, aber auch im Sturmzentrum einsetzbar ist. „Drancy ist ein lieber Kerl und ein super Fußballer, der bei seinen Trainingsbesuchen auf dem Stöppel überzeugt und einen guten Eindruck hinterlassen hat“, versichert auch Holger Lerch, Sportlicher Leiter des VfL Bad Berleburg, der schon seit Längerem mit Muadi-Ngonge in Gesprächen steckte.

Schnell und Durchsetzungsstark

Drancy Muadi-Ngonge wechselt im Sommer zum VfL Bad Berleburg. Foto: Verein

Besonders die Antrittsstärke und seine Technik haben es Lerch angetan, hinzu kommt der robuste Körperbau des in Bad Berleburg wohnenden 25-Jährigen, der nach mehreren Stationen in den letzten Jahren nun in der Odebornstadt heimisch werden möchte.

Zu seiner fußballerischen Vita gehören, neben den Stationen in den Jugendmannschaften der Bundesligisten und einigen Engagements in der Mittelrhein- und Oberliga, auch Einsätze in der kongolesischen U21-Nationalmannschaft.

An Erfahrung fehlt dem 25-Jährigen also ganz gewiss nicht und so sollte er eine echte Bereicherung für die Mannschaft von Martin Uvira sein, der in der aktuellen Spielzeit besonders ein wenig Kreativität im Offensivspiel sicher gutgetan hätte. Dies hofft man nun mit der Verpflichtung von Muadi-Ngonge beheben zu können. Mit 21 geschossenen Toren stellt der VfL die zweitschlechteste Offensive der Landesliga. Einzig der Aufsteiger SC Drohlshagen hat mit 18 geschossenen Toren weniger „genetzt“ als die Uvira-Elf.

Ligazugehörigkeit weiter ungewiss

Ob es jedoch in dieser Spielklasse in der neuen Saison weitergeht, steht wegen dem grassierenden Coronavirus indes noch auf der Kippe. Nach 17 von 26 Spieltagen rangieren die Berleburger nämlich auf dem letzten Tabellenplatz und müssten, Stand jetzt, den Gang in die Bezirksliga antreten.

Ob die Saison jedoch überhaupt gewertet, oder gar zu Ende gespielt wird, ließ der Verband in den letzten Wochen offen. Auch ein Klassenerhalt am Grünen Tisch könnte für die Wittgensteiner im Bereich des Möglichen liegen. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.