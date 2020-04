VfL Bad Berleburg schlägt auf Transfermarkt zu

Der VfL Bad Berleburg holt sich frisches Blut in die ohnehin schon junge Mannschaft und sichert sich die Dienste von Max Friedemann Bosch aus der A-Jugend der JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach.

Der 18-jährige Bad Laaspher ist somit der dritte Neuzugang des Fußball-Landesligisten, der nun eine Planstelle im zentralen Mittelfeld, wo Bosch überwiegend seine Stärken hat, zu den Akten legen kann. „Wir freuen uns natürlich, dass Max unseren Weg mitgehen möchte.

Marco Schneider (l.), Trainer der SG Laasphe/Niederlaasphe, setzte unter anderem im Topspiel gegen den SV Feudingen auf Max Bosch (r.) Foto: Florian Runte

Ein weiterer junger, talentierter Spieler aus der Region, das passt also“, erklärt Holger Lerch, Sportlicher Leiter der Stöppel-Elf. Besonders die bodenständige Art des Abiturienten habe dem VfL imponiert und zudem traut man dem Nachwuchskicker eine schnelle Gewöhnung an den Seniorenbereich zu.

Laasphe/Niederlaasphe siegt vor 400 Zuschauern in Feudingen Laasphe/Niederlaasphe siegt vor 400 Zuschauern in Feudingen Die SG Laasphe/Niederlaasphe siegt beim Gipfeltreffen der Kreisliga B durch einen Elfmeter von Yannik Reichpietsch mit 1:0 beim SV Feudingen. Foto: peter kehrle

Der 18-jährige schnupperte nämlich bereits erste Senioren-Luft, da er schon sieben Saisonspiele bei der SG Laasphe/Niederlaasphe in der Kreisliga B2 bestritten hat – zuletzt auch im wichtigen Derby gegen Tabellenführer SV Feudingen. Auch für VfL-Übungsleiter Martin Uvira ist Bosch kein Unbekannter. Der Tscheche, der seit 2017 die Geschicke am Stöppel an der Seitenlinie leitet, war in der B-, und A-Jugend Trainer von Bosch, kennt den Mittelfeldspieler also genau. „In seinem Jahrgang ist er sicher einer der besten Spieler in Wittgenstein. Er ist beidfüßig und besitzt eine gewisse Spielintelligenz.“

Holger Lerch beschwichtigt

Der VfL Bad Berleburg reagiert somit auf die Abgänge von Benedikt Schneider (FC Ederbergland), Yannick Schneider, Alexander Krowarz (SV Feudingen), Torben Birkelbach (SF Edertal) und Niklas Duchardt (SF Birkelbach).

Auch auf die dadurch entstandene, prekäre Kadersituation ging Holger Lerch in Folge des Transfers ein: „Es bringt jetzt nichts in Panik zu verfallen. Vor zwei Jahren waren wir in einer ähnlichen Situation und sind am Ende Fünfter geworden. Natürlich halten wir alle Augen nach weiteren Verstärkungen offen, aber überhastet sollte man nicht agieren.“