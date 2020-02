Mit einem komfortablen Vorsprung von neun Punkten zieht der Klassenprimus VfL Bad Berleburg III derzeit einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der Kreisliga Siegen/Olpe Damen.

Bad Berleburg. Die Reserve des VfL Bad Berleburg baut ihren Vorsprung in der Volleyball-Kreisliga mit einem Sieg im internen Duell wieder auf neun Punkte aus.

VfL Bad Berleburg: „Vierte“ ärgert die „Dritte“ gewaltig

Der Titelgewinn in der Volleyball-Kreisliga der Frauen nimmt für die Reservemannschaft des VfL Bad Berleburg langsam aber sicher Formen an. Das Team von Trainer Uwe Homrighausen, wegen des Rückzugs aus der Bezirksklasse formell als dritte Mannschaft gemeldet, musste vor zehn Tagen im Duell gegen den Verfolger, den TV Dresselndorf III (Jungen) mit 0:2 (23:25, 13:25) zwar die erste Niederlage der Saison hinnehmen, doch jetzt baute die VfL-„Dritte“ ihren Vorsprung wieder auf neun Punkte aus. Dresselndorf III gewann seine beiden Spiele am Samstag jeweils „nur“ 2:1 und strich somit nicht die volle Punktausbeute ein. Bei nur noch sechs ausstehenden Partien sieht es für den VfL sehr gut aus.

Der Doppelspieltag, der am Samstag in der Siegener Rosterberg-Sporthalle stattfand, stand im Zeichen des internen Duells gegen den VfL Bad Berleburg IV. Beteiligt war zwar auch der gastgebende CVJM Siegen II, doch das abgeschlagene Schlusslicht, das bis dato erst zwei Satzgewinne auf der Habenseite aufweist, stellte beide Bad Berleburger Mannschaften vor keine allzu großen Probleme. Die „Dritte“ des VfL gewann locker mit 2:0 (25:17, 25:14), die von Jürgen Reinhard betreute „Vierte“ etwas knapper mit 25:23, 25:18.

Letztere, die sich ausschließlich aus U18-Spielerinnen rekrutiert, rüttelte im internen Vergleich gehörig an der nominellen „Hackordnung“ im VfL und gab sich erst mit 16:18 im Tie-Break geschlagen.

Dabei lag ein Überraschungscoup lange Zeit im Rahmen des Möglichen. Im ersten Satz dominierte die „vierte Welle“ das Spielgeschehen und verließ demzufolge auch als verdienter 25:23-Sieger das Spielfeld.

Im zweiten Abschnitt spielte das Nervenkostüm bei den jungen Akteuren aber nicht mehr mit. Überhastete Aktionen und vermeidbare Eigenfehler bestimmten nun die Szenerie. Als logische Konsequenz egalisierte die „Dritte“ souverän zum 1:1-Satzausgleich.

Zwei Matchbälle vergeben

In der hochdramatischen Schlussphase des Tie-Breaks ließ die „Vierte“ dann zwei Matchbälle auf dem Silbertablett liegen. Der Tabellenführer ließ sich nicht zweimal bitten und drehte den Spieß noch zum 18:16-Endstand um.

„Vierte“ hält den vierten Platz

„Wir haben ein rassiges Vereinsduell auf Augenhöhe mit einem äußerst glücklichen Sieger gesehen“, so das Statement des Bad Berleburger Trainerduos Jürgen Reinhard/Uwe Homrighausen.

Die „Vierte“ verteidigt mit derzeit 31 Punkten übrigens ihren soliden vierten Platz mit einer weiterhin positiven Bilanz von zehn Siegen aus 18 Partien.