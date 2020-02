VfL Bad Berleburg von vier Toren binnen 22 Minuten besiegt

Die Mannen des VfL Bad Berleburg hatten ihren Spaß, als der Sturm ihrem Betreuer Harald Kolodziej die Kappe vom Kopf pustete. Weniger lustig war der Sturm, der in der ersten Halbzeit über die Fußballer des VfL hinweg fegte. Da benötigte der SC Obersprockhövel nur 22 Minuten, um mit vier Toren das Landesliga-Spiel in der Hyundai-Smolczyk-Arena für sich zu entscheiden. Der SCO spielte druckvolles Pressing und beeindruckend schnellen Kombinationsfußball. Dem war Bad Berleburg, durch das Remis zwischen Drolshagen und Werdohl nun Tabellenletzter, beim 0:4 vor 74 Zuschauern schlichtweg nicht gewachsen.

Dabei ging es eigentlich nicht schlecht los. Bis zur 17. Minute hatte Obersprockhövel zwar viel Ballbesitz, aber keine gefährlichen Aktionen, weil der VfL einige hohe, weite Bälle abfing. „Man hat gesehen, dass sie danach auf diese Bälle verzichtet und ihre Ausrichtung geändert haben. In dieser Form können ihr Spiel nicht viele Mannschaften im Amateurfußball umstellen“, zollte Bad Berleburgs Co-Trainer Marcus Goßler dem Gegner, aktuell Tabellenvierter, Anerkennung.

Vor diesem Eckball auf Augenhöhe, spielerisch aber in verschiedenen Ligen: Die Mannschaften des SC Obersprockhövel (l.) und des VfL Bad Berleburg (grüne Trikots) mit (v.l.) Yannik Lückel, Hannes Schneider, Niklas Linde und Mahmood Omar. Foto: Florian Runte

Entscheidend war die Obersprockhöveler Überlegenheit im Mittelfeld, wo den Spielern des VfL ungewohnt wenig Zeit für geordnete Aktionen blieb. Die Folge waren immer wieder schnelle Ballverluste – so wie vor dem 0:1, als Vadim Hafner den Ball verlor. Genauso bemerkenswert war, wie die Gastgeber umschalteten. Nach vier direkten Pässen in Folge hatte Ismail Diaby leichtes Spiel beim 1:0 (17.).

Nach dem gleich Muster fiel das 2:0, das Mert Özkan nach einer Hereingabe von außen erzielte. Die Wittgensteiner waren mit einer neu formierten Viererkette ins Spiel gegangen, in der Alexander Krowarz und Niklas Linde auf Außen verteidigten und Christopher Geisler sowie Tim Kuhn in der Mitte – sie alle konnten bei den Gegentoren nur hinterherlaufen.

Zweite Halbzeit fast ereignislos

Auch das 3:0 von Felix Gremme (28.) entsprang einer sehenswerten Kombination, in denen der SCO nach Balleroberung schnell durch die Schnittstellen spielte. Richtig schlecht verteidigt war allerdings Gremmes 4:0 (38.), weil Vorlagengeber Moritz Schrepping vier Bad Berleburger narrte, die allesamt nur halbherzig störten.

Und die Offensivaktionen des VfL? Die beschränkten sich auf einen schlitzohrigen, als Flanke getarnten Schuss, den Yannik Lückel fast von der Eckfahne abgab. Als echte Torchance konnte man diesen aber nicht bezeichnen. Dazu, überhaupt sein Offensivspiel aufzuziehen, kam Bad Berleburg angesichts schneller Ballverluste gar nicht. Ob es mit Torjäger Ahmad Ibrahim, der nach einer Krankheit dick vermummt auf der Bank saß, ein anderes Spiel gewesen wäre, ist fraglich.

Yannik Lückel (r.) vom VfL Bad Berleburg steht im Spiel beim SC Obersprockhövel meist auf verlorenem Posten. In Laufduelle Richtung Tor, wie hier im Foto, kommt er kaum. Foto: Florian Runte

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel nur noch vor sich her. Obersprockhövel kontrollierte das Spiel mühelos, nahm aber den Fuß vom Gas und agierte nicht mehr so konsequent wie zuvor. Bad Berleburg hielt dagegen, war aber mehr auf Schadensbegrenzung als auf eine Aufholjagd aus – und so blieb der VfL im ganzen Spiel ohne nennenswerte Offensivaktion.

„Dass wir die zweite Halbzeit ohne Gegentor überstanden haben, war die kleine positive Sache heute“, fand Uvira, der die Niederlage schnell abhakte: „Dieser Gegner ist einfach nicht unser Niveau. Wir müssen sehen, dass wir in den entscheidenden Spielen in guter Form sind.“

VfL Bad Berleburg: Badura – Krowarz, Geisler, Kuhn (70. Arnold), Linde – Omar – Hafner (66. Dengler), Hannes Schneider, Benedikt Schneider (66. M. Uvira), Birkelbach – Lückel (70. Dörnbach).